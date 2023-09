Le déficit du CISSS du Bas-Saint-Laurent risque de tripler

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent s'attend à ce que le déficit d'exploitation de l'organisme triple au cours de l'exercice financier actuel, notamment en raison du recours à la main-d'œuvre indépendante.

C'est ce que projette la directrice des ressources financières du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Caroline Morin.

Elle en a fait l'annonce mardi après-midi, lors de la séance du conseil d'administration de l'organisme, qui s’est tenue à Matane.

La gestionnaire prévoit un déficit d’exploitation d'environ 60 millions de dollars pour l'exercice financier qui se termine en mars 2024.

Pour l'exercice financier 2022-2023, le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait enregistré un déficit d'environ 17 millions de dollars, avec des dépenses totales dépassant légèrement le milliard de dollars.

Un tel déficit était alors attribuable à la main-d'œuvre indépendante, dont l'utilisation a explosé depuis la pandémie de COVID-19.

Cette année encore, le recours aux agences de placement plombe les finances du CISSS du Bas-Saint-Laurent, selon son président-directeur général, Jean-Christophe Carvalho.

Les coûts en main-d’œuvre indépendante ont beaucoup augmenté, entre autres parce que les taux horaires ont évolué. En raison de la pénurie de main-d’œuvre, on a dû en demander un peu plus , explique-t-il.

Le Dr Carvalho mentionne aussi d’autres éléments comme la hausse des rétributions versées à certaines ressources en hébergement ou encore les coûts de certaines fournitures.

Il assure qu'un tel déficit projeté n'entraînera pas de réduction de services pour la population du Bas-Saint-Laurent.

Pour l’instant, on est plus à voir comment on peut rendre des services à l’intérieur du cadre financier actuel, sachant qu’il y a une marge de déficit avec laquelle il faut que l’on compose. Le gros de la stratégie, c’est de s’attaquer à la manière de gérer la main-d’œuvre indépendante , indique-t-il.

C’est notre zone de fragilité principale.

Par ailleurs, le pdg note qu’en nombre d’heures travaillées, le CISSS du Bas-Saint-Laurent est en économie d’heures .

Les dépassements en termes de main-d’œuvre indépendante, c’est vraiment sur le taux horaire, sur les coûts de déplacement de la main-d’œuvre indépendante, donc ce n’est pas parce qu’on dépasserait le budget en heures de ce qui nous est alloué , indique-t-il.

Améliorer les conditions de travail

Le Dr Carvalho compte faire en sorte que le CISSS du Bas-Saint-Laurent se démarque sur la question des conditions de travail, et notamment de la gestion des horaires.

Il parlait d'ailleurs du recrutement comme étant sa priorité lors de son entrée en poste.

Le gestionnaire cite par exemple le projet de l’autogestion des horaires de travail, qui donne aux employés davantage d'autonomie et de contrôle sur leurs horaires.

C’est, selon lui, un outil pour améliorer l’attractivité du CISSS du Bas-Saint-Laurent comme employeur.

Les employés finissent par apprécier cette autogestion quand elle est déployée. Ça, ça peut faire revenir des gens , assure-t-il.