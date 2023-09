Le maire de Québec, Bruno Marchand, a affirmé que le tramway allait poursuivre sa route, même si l'adhésion des citoyens continue de diminuer lors des prochains sondages.

Questionné sur le sondage SOM qui indiquait que l’acceptabilité du projet de tramway semblait baisser, Bruno Marchand s’est dit déterminé à le mener à terme.

Il n'y a pas de panique en la demeure présentement , croit le maire. Il reste qu’on a un travail à faire mais présentement, tant qu’on sera pas rendu à la finalisation de ce dernier contrat, c’est normal que les gens aient des questions et on continue d’y répondre , a-t-il affirmé en point de presse.

En remettant en question les paramètres du sondage mené pour le compte du journal Le Soleil, M. Marchand a expliqué que la Ville allait commander son propre sondage dans les prochaines semaines.

Même si le taux d’approbation chutait sous les 40 % lors de cet exercice, il soutient qu’il poursuivrait le travail du projet de transport collectif.

Oui, on en a besoin. [...] Il y a des choses qui sont pas toujours populaires qui peuvent être les bonnes. Je vous ai dit que je m'engageais en politique pour faire les choix courageux, pas les choix populaires. Ça en est un a-t-il répondu à ce sujet.

La Ville espère obtenir les résultats de ce coup de sonde avant la fin octobre et d’ici là, le maire Marchand croit toujours que le tramway verra le jour à Québec.

J’ai pas peur de l’échapper. Est-ce qu’il reste des enjeux ? Oui mais on va de l’avant et on va le réaliser.