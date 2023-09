L’Université de l’Alberta retire un panneau unilingue controversé au Campus Saint-Jean

L'Université de l'Alberta a présenté ses excuses et retiré un panneau de l'établissement qui était unilingue en anglais à l'entrée du Campus Saint-Jean dans le quartier francophone d’Edmonton, mardi.

L'omission de la dimension francophone sur le panneau d'entrée du Campus Saint-Jean est une erreur importante et regrettable , dit le responsable des Relations externes du Campus Saint-Jean, Philip Worré, dans un communiqué.

Un nouveau panneau d'entrée qui reflète l'identité culturelle francophone unique du Campus sera installé tout en s’alignant sur la nouvelle image de marque institutionnelle , ajoute Philip Worré.

L'Université de l'Alberta regrette cet incident et réitère son engagement à offrir une expérience d'apprentissage en français hautement enrichissante.

Le président de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), Pierre Asselin, a accepté les excuses de l’établissement, non sans relever la nécessité de faire mieux pour le Campus Saint-Jean.

Nous acceptons leurs excuses. Cependant, [...] il y a d'autres éléments d'inquiétude. Nous continuerons de travailler afin que le Campus Saint-Jean reflète réellement l'institution postsecondaire de langue française dont la francophonie albertaine a besoin , dit-il.

Une vague d’indignation

Avant les excuses de l’Université, la diffusion d’une image du panneau sans le moindre mot en français a suscité beaucoup de mécontentement auprès des Franco-Albertains, autant sur les réseaux sociaux qu’en dehors.

Le président de l’ ACFA a estimé qu'il s'agit d'un manque de respect envers la francophonie albertaine : Quel message ce changement envoie-t-il aux étudiants et aux étudiantes qui choisissent d’étudier en français au postsecondaire?

Le panneau bilingue à l'entrée du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta a été remplacé par un panneau en anglais seulement.

L’organisme porte-parole de la communauté francophone a estimé qu’une université qui se veut inclusive ne doit pas poser un geste qu’il qualifierait d'« anglonormatif », visant l’assimilation et qui fait perdre son caractère unique à l'établissement postsecondaire de langue française.

La plupart des étudiants rencontrés sur le Campus Saint-Jean mardi ont aussi trouvé dommage la disparition du français, identité singulière de ce lieu d’apprentissage.

L'Université de l'Alberta a retiré le panneau unilingue controversé devant le Campus Saint-Jean.

Étudiante en sciences, Véronique Vincent dit que le nouveau panneau a l’air, certes, plus moderne, mais qu'il ne vaut pas que l’inscription en français soit sacrifiée. Selon elle, l'absence d’un mot en français sur le panneau va brouiller la communication du Campus.

Je pense que ça va avoir un effet négatif pour l'image du campus , dit-elle, ajoutant qu’il sera difficile pour les étudiants de brandir leur fierté francophone sans la moindre indication francophone sur le panneau principal.

Les étudiants prennent leur photo pendant leur graduation devant cette affiche, et même pendant les événements de groupe, on prend une photo devant l'enseigne. Si on ne voit pas du français, on aura du mal à identifier que c'est le campus francophone de l'Université d'Alberta , dit-elle.

Tout aussi indignée, l'Association des universitaires de la Faculté Saint-Jean a saisi l'administration du campus, qui lui a assuré que l'erreur allait être corrigée, selon le coprésident Yael Orsot.