Nouvel hôpital de Surrey : début des travaux et des coûts en hausse de 70 %

La construction du deuxième hôpital de la ville de Surrey, en Colombie-Britannique, a franchi une étape importante avec une cérémonie d'inauguration des travaux mardi. La construction avait été annoncée en 2019.

C'est une journée très importante pour les habitants de Surrey et dans la province , a indiqué le ministre de la Santé, Adrian Dix, lors de la cérémonie qui a eu lieu sur le nouveau site à côté du campus de l'Université Polytechnique Kwantlen. Un nouvel hôpital était nécessaire depuis longtemps.

Selon la province, l'hôpital aura 168 lits et un service d'urgence de 55 places. Il comprendra un bloc chirurgical avec cinq salles d'opération, quatre salles de procédure et des options de soins virtuels.

[Il] offrira une capacité annuelle de plus de 28 000 procédures chirurgicales, 280 000 examens d'imagerie médicale supplémentaires et 120 000 visites au service des urgences, avec l'ajout d'un deuxième service des urgences pour desservir la communauté , a indiqué Adrian Dix.

Un centre de cancérologie verra aussi le jour. Il sera doté d’une unité de soins oncologiques de 50 chambres et 54 places de traitement par chimiothérapie.

Une ouverture repoussée de trois ans

Le nouvel hôpital devrait accueillir ses premiers patients en 2030, soit trois ans plus tard que l’ouverture initialement prévue pour 2027. Les coûts des travaux évalués à 2,88 milliards de dollars sont près de 70 % plus élevés que les 1,7 milliard de dollars prévus au budget 2023.

Malgré l'augmentation significative des coûts en raison de l'inflation, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre, nous allons de l'avant pour livrer le nouvel hôpital et le centre de cancérologie à la pointe de la technologie , a déclaré le ministre de la Santé Adrian Dix.

Pour sa part, le chef du parti BC United, Kevin Falcon, a qualifié, sur la plateforme X, anciennement Twitter, de décevante la nouvelle annoncée mardi par le gouvernement néo-démocrate.

Eby et le NPD continuent de décevoir les habitants de Surrey , a-t-il écrit.

Adrian Dix a reconnu le long délai nécessaire à la construction d'un nouvel hôpital pour la ville. Certains diront que nous aurions dû construire cet hôpital il y a 15 ans, 20 ans, et ils ont raison , a-t-il indiqué.

Il a ajouté que l'hôpital avait été promis lors de la campagne électorale provinciale de 2005, remportée par les libéraux de la Colombie-Britannique de l'époque.

Des besoins en santé croissants

Lors de la cérémonie, le premier ministre, David Eby, a reconnu les préoccupations des médecins locaux qui ont manifestaté la semaine dernière au sujet des besoins de la région en matière de soins de santé.

Surrey connaît une croissance phénoménale et les habitants ont du mal à obtenir les services de santé dont ils ont besoin, tandis que le personnel soignant s'épuise , a-t-il déclaré.

Surrey fait partie des villes canadiennes qui affichent les taux de croissance de la population les plus élevés. Entre 2016 et 2021, la ville est passée de 517 887 à 568 322 résidents, soit une hausse de 9,7 %. Surrey prévoit qu’en 2051, sa population sera de 884 380 habitants, une augmentation de plus de 55 %.