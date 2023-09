COVID-19 : le N.-B. change encore sa façon de compter les cas et les hospitalisations

Le Nouveau-Brunswick modifie une fois de plus sa façon de rendre compte de l’évolution de la pandémie. La province lance un nouvel outil de surveillance des maladies respiratoires, qui comprend les cas de COVID-19 et d’influenza. Elle établit aussi de nouvelles définitions de ce que sont les décès et les hospitalisations dus à la COVID-19.

Avec l'arrivée de la saison des maladies respiratoires, il est logique de surveiller ces deux maladies ensemble afin que les Néo-Brunswickois puissent être informés des impacts que ces maladies ont sur la santé de la population , explique la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef.

Ces informations sont disponibles sur le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick et incluent des données sur la vaccination et les éclosions dans les foyers de soins.

Cette nouvelle façon de faire reflète la méthode utilisée dans d'autres provinces comme la Colombie-Britannique, l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, explique Jennifer Russell.

Un décès dû à la COVID-19 est désormais défini comme un cas confirmé qui a été admis à l’hôpital et dont le décès est survenu pendant son séjour . Depuis mars 2022, la santé publique comptait les décès dus à la COVID-19 comme étant ceux pour lesquels le virus était la principale cause de la mort ou un facteur qui y a contribué directement.

Ce changement s'harmonisera également mieux avec la façon dont le Nouveau-Brunswick déclare les décès dus à la grippe, selon la santé publique.

Hospitalisés en raison de ou avec la COVID-19

La province va recommencer à compter les hospitalisations liées à la COVID-19 en indiquant le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 et celles hospitalisées alors qu’elles ont la COVID-19.

Ouvrir en mode plein écran Un patient est hospitalisé dans un service d'urgences. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Depuis avril 2022, la province comptait uniquement les personnes qui étaient hospitalisées en raison d’une complication liée à la COVID-19.

Toutefois, le ministère de la Santé reconnaît que les deux types de patients ont un effet sur le système de santé.

Hausse des hospitalisations

Selon les plus récentes données, qui concernent la période allant du 27 août au 2 septembre, le nombre d’hospitalisations a augmenté, mais il n’y a pas eu de décès.

Quarante-quatre personnes ont été hospitalisées en raison ou avec la COVID-19 au cours de cette semaine, dont une personne aux soins intensifs.

Aucune activité en lien avec l’influenza n’a encore été signalée cette saison.

D'après un reportage de Bobbi-Jean MacKinnon de CBC