Pourquoi les toits verts ne prennent-ils pas racine en Saskatchewan?

De nombreux experts estiment qu’il est temps de promouvoir l'utilisation des toits verts dans les villes de la Saskatchewan.

Selon eux, ces toits végétaux présentent de nombreux avantages tels que la réduction de l’effet des îlots de chaleur urbains ou encore la rétention des eaux pluviales, atténuant ainsi les effets des changements climatiques.

Une étude du Conseil national de recherches du Canada a démontré que les toits verts peuvent réduire le flux de chaleur traversant un toit de plus de 75 % au printemps et en été.

Le toit du Collège de droit de l'Université de Saskatchewan est recouvert de 7000 pieds carrés de plantes grasses fleuries et d'herbes indigènes.

Près de 7000 pieds carrés de plantes grasses et herbes indigènes trônent sur le toit du bâtiment de la faculté de droit de l'Université de la Saskatchewan.

Planté en 2007, l’objectif derrière cet espace vert est d'aider le bâtiment à obtenir la certification d'or du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) qui est le symbole international de l’excellence en durabilité et du leadership en bâtiment durable.

Ces espèces tolérantes à la sécheresse et nécessitant peu d'entretien ont été sélectionnées pour leur capacité à survivre aux hivers rigoureux des prairies.

Selon le directeur du département de toxicologie à l'Université de la Saskatchewan, Markus Brinkmann, il devient urgent d’opter pour cette solution à cause des nombreuses surfaces imperméables dans les villes.

Lorsqu'il pleut, l'eau est rapidement détournée vers les égouts pluviaux et s'ils dépassent leur capacité, il y a un risque de débordement dans le système d'égouts, ce qui peut causer beaucoup de problèmes , explique-t-il.

Le président et fondateur de Green Roofs for Healthy Cities, Steven Peck, estime aussi que cette approche est utile pour les villes.

C'est comme un mini système de rétention des eaux pluviales, sur la propriété de quelqu'un d'autre , indique-t-il.

Même si ces toits verts sont un outil globalement efficace pour atténuer les impacts du changement climatique, ils n'ont pas encore pris de l'ampleur en Saskatchewan.

Selon Michael Molaro, qui est un professionnel accrédité des toits verts, il n’existe qu’une vingtaine de toits végétaux dans toute la province. Il attribue cette sous-utilisation à plusieurs facteurs, dont le manque de sensibilisation et l'inaccessibilité des matériaux.

Les toits verts, pour la plupart, ne sont pas accessibles et beaucoup de personnes ne sont pas en mesure d'en faire l'expérience , explique Michael Molaro.

M. Molaro dispose d’un toit vert dans sa propre maison au nord de Saskatoon. Il a également participé à la construction du toit végétal du Collège de droit.

Michael Molaro dispose non seulement d'un toit vert chez lui, mais aussi d'une serre dans laquelle il cultive des légumes et des herbes aromatiques.

Il ajoute que les professionnels ne sont souvent pas impliqués suffisamment tôt dans le processus de conception du bâtiment. Aussi, les municipalités ne donnent pas de priorité aux toits verts à travers leur mandat et n'offrent pas de rabais, explique M. Molaro.

Aucune des trois grandes villes de la Saskatchewan n'a mis en place un programme d'incitations ou de rabais pour les toits verts comme certaines villes dans le pays.

Les coûts des toits verts sont également élevés en raison du manque de fournisseurs locaux de substrat de sol, de plantes et d'autres matériaux de toiture.

Prendre l’exemple sur d’autres villes

En 2009, Toronto est devenue la première ville en Amérique du Nord à adopter un règlement exigeant la construction de toits verts sur les nouveaux bâtiments ayant une superficie au sol supérieure à 2000 m2.

Le programme incitatif offre 100 $ par mètre carré de végétation pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. À titre de comparaison, si la maison de Michael Molaro était construite à Toronto, il aurait droit à environ 11 000 $ de rabais, soit environ la moitié du coût de son toit.

Aujourd'hui, la Ville de Toronto compte plus de 10 millions de pieds carrés de toits verts, explique Steven Peck.

Ils offrent également une chance de faire de l'agriculture urbaine et constituent une aubaine pour les pollinisateurs, selon Michael Molaro.

En 2013, le Comité consultatif sur l'environnement de Saskatoon a recommandé un projet pilote de toit vert afin de réduire l'impact des fortes pluies. Cependant, le projet pilote n'a jamais abouti.

Dans le plan de mise en œuvre décennal Voies pour un réseau vert intégré de juin 2022 , Saskatoon prévoit d’examiner les toits verts entre 2028 et 2029, avant d'être développé en 2030-2031.

