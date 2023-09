À travers la province, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) constate un taux d'absentéisme plus élevé qu'il y a quelques années dans les Cégeps. À Sherbrooke, on ne dispose pas de données pour avoir un portrait précis de la situation, mais le Cégep de Sherbrooke n'observe pas une hausse marquée du nombre d'absences injustifiées.

Un article de La Presse révélait que des étudiants du Cégep s'absentent de plus en plus pour par exemple faire l'épicerie, aller au spa ou encore pour se reposer, car ils manquent de sommeil.

Le vice-président de la FNEEQ, Yves de Repentigny, dit en effet que la vie sociale et le travail rémunéré prennent de plus en plus de place chez les étudiants. Même peut-être plus de place que les études , lance-t-il.

Selon la FNEEQ, ce phénomène se serait accentué pendant la pandémie. L’organisme fait également l’hypothèse que l’éducation est peut-être moins valorisée chez les jeunes.

Au Cégep de Sherbrooke, le taux d'absentéisme n'a pas changé depuis les dix dernières années, soutient la directrice des études, Sophie Mayeur.

Elle ajoute que ce n'est pas la plus grande préoccupation chez les enseignants. On va plutôt parler de l'intelligence artificielle, ça, c'est une préoccupation vraiment plus présente du côté des profs.

Je suis entrée dans le milieu collégial en 2012, on parlait déjà de comment faire pour susciter de l'engagement auprès des étudiants et de s'assurer qu'ils viennent en classe. Le discours est encore là aujourd'hui, mais je n'ai pas vu qu'il avait pris plus d'ampleur.

Le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS-CSN) a remarqué que la participation des étudiants en classe et sur le campus a pris du temps à revenir à la normale après le retour en présentiel. Mais là, on sent qu'il y a un besoin de s'investir et de s'engager les uns par rapport aux autres dans les classes , affirme Mathieu Poulin Lamarre.

Une enseignante qui donne le cours de philosophie depuis 15 ans au Cégep de Sherbrooke, Véronique Grenier, constate que certains étudiants vont partir au milieu du cours, s'absenter pour plusieurs cours ou encore vont partir en voyage au milieu de la session, mais que c'est loin d'être la norme. Elle observe aussi qu'il y a une hausse de cas d'anxiété chez les étudiants, donc c'est aussi aux enseignants de faire un bout de chemin pour sensibiliser les personnes au fait que la présence en classe reste importante .

Les règlements en place pour les absences

Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, rappelle qu'il n'y a pas d'obligation de fréquentation pour les cours dans les cégeps, mais qu'il y a des exigences selon les spécificités propres à chaque programme.

Il faut se dire que les étudiants vivent des vies assez exigeantes. Être étudiant dans un cégep à temps plein, ça devrait exiger l'ordre de 45 heures d'études par semaine. Près de 30 % de nos étudiants et de nos étudiantes travaillent plus de 15 heures par semaine. Quand l'on combine tout ça, avec le besoin d'avoir une vie sociale, ça fait des horaires assez incroyables, donc on peut imaginer qu'il y a des choix qui se font , signale Bernard Tremblay.

À Sherbrooke, on ne peut pas, par exemple, refuser l'accès à un examen, pour cause d'absentéisme répété , renchérit la professeure Véronique Grenier.

Quelqu'un pourrait très bien ne pas avoir assisté à plusieurs cours pendant la session, mais tout de même se présenter aux évaluations puis les faire. Après ça, comme personne enseignante, on va donner l'évaluation, mais les chances que la personne réussisse l'examen, je dirais que ça prend des personnes assez exceptionnelles pour le réussir.

Le Cégep de Sherbrooke mise d'ailleurs sur de nouvelles stratégies pour favoriser la motivation des étudiants. L'établissement révise actuellement la Politique d’encadrement de l’évaluation des étudiants.

Le Cégep ne veut toutefois pas qu’un nombre trop important d’absences en classe puisse être un motif d’échec et donc ne souhaite pas implanter des mesures coercitives.

Ce qu'en pensent les étudiants

Plusieurs étudiants rencontrés au hasard mardi croient que le fait d’avoir un emploi rémunéré explique certaines absences.

C'est assez équilibré il n'y a pas vraiment d'absents, mais ça arrive qu'à l'occasion un étudiant soit parti travailler, donc il part une heure plus tôt du cours par exemple

Un étudiant du Cégep de Sherbrooke dit ne pas observer beaucoup d'absences dans son programme d'études.

Un autre jeune mentionne qu' il y a plus de vie au Cégep cette année qu'il y a deux ans.

L'association étudiante constate que plusieurs étudiants ont de la difficulté à boucler la boucle. Tout le budget dédié à la banque alimentaire a été utilisé en quelques mois et a dû être augmenté à plusieurs reprises, ce qui pourrait peut-être nuire à la présence en classe, témoigne l'intervenante à l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke, Suzie Guinard.

On essaie de mettre des limites, mais aux deux semaines, il y a des étudiants qui viennent nous voir justement parce qu'ils ont faim. C'est un signal d'alarme , expose Suzie Guinard.

Avec les informations de Thomas Deshaies et René-Charles Quirion