6 artistes à voir à Coup de cœur francophone

Novembre égale pluie, mercure approchant dramatiquement du zéro et soleil couché à 16 h. Pour contrer cela, il existe bien sûr la luminothérapie et les couvertures chaudes, mais on peut également profiter de la noirceur d’une salle de spectacle pour apprécier toute la luminosité… de la scène.

Voici six artistes qui aideront à combattre la grisaille pendant la 37e édition du festival Coup de cœur francophone (CFF), qui se tiendra du 2 au 12 novembre.

HÉRON

La formation menée par Henri Kinkead se donne comme défi de donner un souffle nouveau à la musique folklorique. Les paroles traitent d’enjeux actuels et invitent dans le folklore des airs de violons avec des mélodies actuelles de guitare et même de la claquette! Finaliste de la dernière édition des Francouvertes, le groupe sera en spectacle au Quai des Brumes le 7 novembre en plateau double avec la gagnante du même concours, la Gaspésienne Jeanne Côté.

Publicité

MAUD EVELYNE

En 2019, Maud Evelyne a remporté le Prix de poésie Radio-Canada. Également autrice-compositrice-interprète, elle réussit depuis quelques années déjà à déposer ses poèmes sur des mélodies sensibles et originales. Sa prestation se déroulera au Verre Bouteille le 2 novembre et Olivier Lessard présentera ses chansons en première partie.

ANDREA PROCHAZKA

L’autrice-compositrice-interprète que l’on peut également entendre à la contrebasse dans la formation Bolduc tout croche (en spectacle au Quai des Brumes le 8 novembre), a fait naître son projet solo en toute discrétion durant la dernière année. Aucune chanson n’est disponible en ligne pour l’instant, ce qui devrait rendre la découverte sur scène encore plus unique. En spectacle, elle crée rapidement une bulle qui englobe les spectateurs pour confier des histoires à la fois douces et déstabilisantes. Son spectacle aura lieu au Verre Bouteille le 12 novembre.

YOCTO

Publicité

Le mot yocto possède plusieurs significations. La meilleure? Une unité de mesure qui représente 10-24. Le groupe post-punk montréalais est né au début de l’année, puis a fait paraître un premier album le 25 août : Zepta Supernova. Composé de Yuki Berthiaume (Jesuslesfilles, IDALG), Jean-Michel Coutu (IDALG), Félix-Antoine Coutu (IDALG), Emmanuel Éthier (Chocolat) et Carl Matthieu Neher, Yocto s’inspire du rock underground des années 1970 et des génériques de feuilletons de science-fiction de la même époque. Le groupe sera en spectacle le 3 novembre à l’Esco. Vincent Khouni assurera la première partie.

FOISY

Foisy présentera son deuxième album, Les fusées et les camions, le 11 novembre au Cabaret Lion d’Or. Grandement inspiré par sa jeunesse du début des années 2000, l’auteur-compositeur-interprète coréalise avec Antoine Corriveau ce folk-rock plus rythmé que les airs turbo-mélancoliques de son premier disque Mémoires. Foisy est également l’auteur d’un livre de photos et de poésie, Je ferai battre le cœur des pommes, paru aux Éditions du Noroît l’automne dernier.

TOM CHICOINE

Moteur super sport, le premier album de Tom Chicoine, est sorti en mars dernier. Son folk-country s’offre à nous avec inventivité, mais de façon accessible. Difficile de résister à son adaptation de I’ll Be There In The Morning de Townes Van Zandt (Jusqu’au matin). Il touche nos cordes sensibles et nous ramène vers les racines du genre… À moins qu’un grand coup de vent ne souffle sur Montréal ce soir-là, il portera un chapeau de cowboy! Le concert aura lieu au Verre Bouteille le 11 novembre.

Début du widget . Passer le widget ? Moteur super sport de Tom Chicoine Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Les valeurs sûres

Quelques artistes déjà établis égayeront également novembre avec leur musique, dont le supergroupe Comment Debord, qui lancera son deuxième album, monde autour, le 3 novembre au Club Soda. Le 10 novembre, ce sera au tour de Fanny Bloom de lancer son quatrième album de chansons originales, Holistique, au Cabaret Lion d’Or.

Début du widget . Passer le widget ? Holistique de Fanny Bloom Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Après son immense succès aux Francos 2022, le spectacle Le roy, la rose et le lou(p), composé d’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy sera présenté à nouveau les 4 et 6 novembre au Club Soda avant de prendre la route vers Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Joliette et Saint-Hyacinthe.

Pierre Flynn (Gesù, le 3 novembre) et Gilles Valiquette (Théâtre Outremont le 10 novembre) profiteront également du festival pour souligner leurs 50 ans de carrière.

Tous les détails se trouvent au coupdecoeur.ca (Nouvelle fenêtre).