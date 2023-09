Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, se dit « très en colère » que l'homme accusé d’avoir poignardé trois personnes dans le quartier chinois de Vancouver, dimanche, ait des antécédents d'agression au couteau et de meurtre, et qu'il ait eu le droit de sortir du centre psychiatrique où il était incarcéré.

Je suis très en colère que cette personne ait été libérée sans accompagnement dans la communauté et qu'elle ait eu un impact dévastateur sur le travail acharné des membres de cette communauté.

Lundi, la police municipale a révélé que le suspect, Blair Evan Donnelly, 64 ans, avait obtenu une permission de sortie d’un centre psychiatrique des environs de Vancouver, et qu’il était connu d’autres services policiers en Colombie-Britannique.

Les trois victimes ont été transportées à l’hôpital, mais les autorités ne craignent pas pour leur vie. Il s’agit d’un homme et d’une femme dans la soixantaine, ainsi que d’une femme dans la vingtaine, selon la police.

Blair Evan Donnelly fait face à trois chefs d’accusation de voies de fait graves.

Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui a assassiné sa fille a pu être libéré en 2009, est sorti et a poignardé quelqu'un d'autre, a ensuite été libéré à nouveau, sans être accompagné, a pu acheter un couteau, puis s'est rendu dans le quartier chinois et a poignardé trois personnes. Comment cela est-il possible? , s'est insurgé David Eby.

En 2008, Blair Evan Donnelly a été déclaré non criminellement responsable du meurtre de sa fille, Stephanie, âgée de 16 ans, en raison de troubles mentaux. Il a été incarcéré au Forensic Psychiatric Hospital de Coquitlam. Il avait été accusé de meurtre au second degré à Kitimat, en 2006, et avait plaidé non coupable.

Lors du procès, la cour a entendu un témoignage selon lequel Blair Evan Donnelly pensait que Dieu voulait qu'il tue sa fille. Il a été retrouvé plus tard priant à l'extérieur d'une église locale avec du sang sur les mains.

En 2009, lors d'une sortie sans escorte de l'établissement de Coquitlam, il a poignardé un ami.

David Eby a promis que son gouvernement ira au fond des choses pour s'assurer qu’une telle situation ne se reproduit pas.