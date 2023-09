Le président de l’ERD pas surpris du haut taux d’insatisfaction de Julie Dufour

Le président de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), André Brassard-Aubin, a réagi mardi aux résultats du sondage SOM-Le Quotidien-KYK 95,7 à l'effet qu'une majorité de citoyens sont insatisfaits de la gouvernance à Saguenay. Selon le président de l'ERD, cette piètre performance est le résultat d'un manque de vision, d'envergure et de leadership de la part de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Il remet en doute ses capacités pour diriger la huitième plus grande ville au Québec.

Entendre de la bouche même de la mairesse que la planification, il n'y avait pas de planification, alors qu'on sait très bien que le b.a.-ba de tout administrateur, de tout de gestionnaire, c'est d'avoir une planification et l'absence de planification, bien, on voit le résultat dans l'atmosphère qui règne autour de la table du conseil municipal , a-t-il exprimé en entrevue mardi.

Par communiqué, il a qualifié l'attitude de Julie Dufour envers les élus comme étant « indigne et honteuse ». La mairesse de Saguenay a récemment été éclaboussée par des allégations du conseiller Jean-Marc Crevier et de l'ancien député libéral Serge Simard. Tous deux ont affirmé avoir été rencontrés par Julie Dufour pour ne pas qu'ils soient de la dernière course à la mairie en 2021. Elle a nié ces allégations.

Le président de l' ERD s’est dit peu surpris du pourcentage total d’insatisfaction de 61 % envers Julie Dufour. Cette partie du sondage a été publiée lundi.

Entre les branches, on entendait parler [de l’insatisfaction]. On parle beaucoup avec les citoyens, autant à Jonquière, qu’à Chicoutimi et à La Baie aussi. Et on sentait qu'il y avait une insatisfaction grandissante. Maintenant, on n'était pas capable de l'évaluer comme tel, mais on se le fait dire, on le remarque dans nos discussions avec les gens , a-t-il poursuivi.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour

André Brassard-Aubin ajoute que son parti commence à approcher des candidats pour la prochaine élection municipale.

C'est sûr qu'il y a des démarches. On fait des démarches actuellement, les gens qu'on a rencontrés disent tous que c'est un peu tôt, à la mi-mandat [...]. Mais il y a des gens qui réfléchissent. Je peux dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Maintenant, on va faire aussi une campagne de séduction, c'est prévu aussi, pour essayer de convaincre des gens de porter nos couleurs , a enchaîné M. Brassard-Aubin..

Le communiqué de l’ ERD , envoyé mardi matin, ne mentionnait pas le chef par intérim, Marc Bouchard. Le professeur à la retraite d’Art et technologie des médias (ATM) a assuré que c’est simplement que ce dernier est en vacances à l’étranger.

Des citoyens divisés

Des citoyens rencontrés dans l'arrondissement de Chicoutimi lundi s'étaient montrés divisés quant à leur opinion sur le travail de Julie Dufour à l'hôtel de ville.

De la façon dont elle procède, elle travaille pour une ville qui s'appelle Saguenay, alors elle doit répartir ses activités dans toutes les parties de la ville, alors que c'est uniquement localisé à Jonquière, ce qui est inacceptable , a déploré un premier homme interviewé.

L'entrée de l'hôtel de ville de Saguenay

Moi, je n'ai rien contre son travail, je trouve qu'elle fait bien son travail jusqu'à présent. C'est sûr qu'elle a eu des petits démêlés dernièrement, mais on fait avec. Ce n'est pas évident non plus pour elle, je veux dire être mairesse, ce n'est pas évident , a cependant rétorqué une autre citoyenne.

Je savais que ça allait être ordinaire, puis je pense que c'est ordinaire, c'est ça qui a sorti ce matin [lundi] dans le sondage. Je ne sais pas quoi dire de plus. Elle était bien bonne comme conseillère, mais comme mairesse c'est une autre paire de manches , a conclu un troisième.

Un rare taux aussi bas, selon le vice-président de SOM

De son côté, Éric Lacroix, vice-président et chef de la stratégie d’affaires chez SOM, estime qu’il est plutôt rare que le taux de satisfaction diminue autant entre deux années.

Ce qu'il faut voir c'est qu'un politicien local qui reçoit de la mauvaise presse, si on veut, qui est au centre de décisions controversées, souvent ça peut faire ça. C'est relativement rare par contre qu'on voit chez des élus municipaux d'avoir des scores relatifs aussi problématiques. Par exemple, le 74 % qui était mesuré l'année passée était beaucoup plus représentatif de ce que, en général, les politiciens reçoivent , a analysé Éric Lacroix, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Il a rappelé ensuite que l’ancien maire de Saguenay Jean Tremblay récoltait des taux de satisfaction dépassant les 70 %, comme c’était le cas avec Régis Labeaume à Québec.

Le seul parallèle dont je me rappelle pour une élue locale, c'était Mme [Valérie] Plante à Montréal lorsqu'elle avait finalement augmenté les taxes municipales du double de ce qu'elle avait promis en campagne électorale, et ce, à peine deux mois après avoir été élue , a-t-il rappelé.

Selon Éric Lacroix, seule la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déjà affiché un taux d'insatisfaction semblable à celui de Julie Dufour sur la scène municipale.

Il a conclu que le moment où a été réalisé le sondage pouvait avoir contribué au faible taux de satisfaction.

Il faut voir que notre sondage a été fait entre le 1er et le 5 septembre justement, au moment où M. Simard, M. Crevier disaient : "Elle nous a demandé de ne pas nous présenter en nous promettant des postes", ce qui est illégal. Donc, il y a une plainte au DGEQ . Le sondage était en même temps, donc ça explique potentiellement en partie le taux de satisfaction qui a dégringolé , a-t-il conclu.

Avec les informations de Michel Gaudreau, Roby St-Gelais et Pascal Girard