La Ville de Saint-Albert retirera la peinture murale commémorant l’histoire des Soeurs grises à cause de son état de détérioration.

Un rapport présenté au conseil municipal recommande le démantèlement de l'oeuvre Tribute to the Sisters of Charity Grey Nuns of St. Albert, ou Hommage aux Soeurs grises de la charité de Saint-Albert, de l’artiste Lewis Lavoie.

Le coordinateur d’art visuel de la Ville, Dani Rice, écrit dans ce rapport que l'oeuvre présente des dommages irréversibles , car les matériaux employés ne conviennent pas à une exposition continue à l’extérieur .

Il précise de plus que le propriétaire du bâtiment sur lequel la peinture murale est peinte demande qu’elle soit retirée.

L’oeuvre représente l’importance que les Soeurs grises de la charité ont eue dans le domaine de l’éducation et de la santé à Saint-Albert.

Elles étaient au premier plan dans le domaine de la santé en particulier. On ignore un peu ça aujourd'hui, on parle des Grey Nuns, on voit des Grey Nuns un peu partout sur desiInstitutions , a expliqué le directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, Denis Perreaux, lors d’une entrevue à l’émission Le café show.

Effacer l’histoire?

Dans ce cas-ci, cela ne semble pas être une volonté d’effacer l'histoire canadienne-française, juge Denis Perreaux. Toutefois, il craint la possibilité qu'il y ait un vide dans la mémoire collective.

C’est un cas où l'art ne survit pas [...] c’est triste, mais il y a une occasion ici peut-être d’approcher la Ville pour s’assurer qu’elle ne perde pas ces pans d’histoires de qui étaient les premières femmes missionnaires qui ont établi les premiers services à Saint-Albert.

Denis Perreaux fait ainsi référence aux trois premières sœurs qui sont venues prêter main-forte aux missionnaires de Saint-Albert : Adèle Lamy, Zoé Leblanc-Emery et Marie-Jacques Alphonse.

