La prise de position du Collège des médecins, qui demande au gouvernement du Québec de reconnaître l’existence du racisme systémique dans la province, réjouit les groupes qui militent en ce sens depuis la mort de Joyce Echaquan en 2020 dans un hôpital de Joliette.

Le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, salue le positionnement du Collège des médecins en faveur d’une cause commune .

C’est un enjeu majeur que les communautés autochtones vivent dans les différentes instances. Ça fait depuis 1534 que cet enjeu-là existe.

Pour l’ordre, il s’agit d’une façon de reconnaître que les Autochtones font face à des préjugés dans les services publics.

Des consultations sont en cours à Québec au sujet du projet de loi 32 qui vise à développer une approche de sécurisation culturelle envers les Autochtones au sein du réseau de la santé. Il s’agit d’une des réponses du gouvernement à la mort de Joyce Echaquan, victime d’insultes racistes de la part d’infirmières.

Ouvrir en mode plein écran Un cadre de Joyce Echaquan était posé sur la table érigée devant le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières pour commémorer le premier anniversaire de sa mort. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Toutefois, selon le Collège des médecins, il serait impossible d’élaborer un projet de loi qui puisse vraiment aider les membres des Premières Nations sans une reconnaissance du racisme systémique. Le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, qui représente les infirmières, abonde dans le même sens.

C’est beau de faire une loi, [mais] il faut commencer par reconnaître qu’il y a du racisme systémique et ensuite travailler, non pas pour peut-être les Autochtones, mais avec les Autochtones, affirme la présidente du syndicat, Patricia Mailhot. Ça nous permettrait de peut-être connaître davantage les réalités qui sont peut-être différentes et donner des soins qui seraient plus adaptés.

Le gouvernement ne bronche pas

Du côté du gouvernement de François Legault, on persiste et signe : le racisme systémique n’existe pas.

J’ai toujours dit qu’il y avait du racisme au Québec. C’est bien que le Collège des médecins reconnaisse le racisme systémique, mais après on fait quoi? […] Je suis heureux d’entendre le Collège ce matin qui souhaite collaborer avec nous, car au final c’est une responsabilité partagée , explique par écrit le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

La famille de Joyce Echaquan, par le biais de son avocat, Me Patrick Martin-Ménard, dit accueillir favorablement la recommandation du Collège des médecins. Elle se désole que Québec ne reconnaisse toujours pas le racisme systémique et estime que le projet de loi ne va pas assez loin.