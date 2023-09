Les jeunes de 12 ans peuvent désormais se procurer un permis pour la chasse à l'ours et au chevreuil au Nouveau-Brunswick. Ce changement, entrée en vigueur ce mois-ci, crée une certaine division.

Éric Collin, propriétaire des magasins Pronature à Edmundston et à Grand-Sault, se réjouit des changements apportés à la Loi sur le poisson et la faune par le ministère des Ressources naturelles. La modification qui fait passer de 16 ans à 12 ans l'âge minimal pour détenir un permis de chasse à l’ours ou au chevreuil lui plaît particulièrement.

Ouvrir en mode plein écran Éric Collin attendait ce changement avec impatience. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

L'amateur de chasse attendait cette nouvelle depuis longtemps.

Ce sont des enfants qui n'étaient pas nécessairement équipés, qui vont pouvoir suivre leur père. Tout de suite, ils suivaient leurs parents, mais seulement comme accompagnateur, mais là ils vont avoir le droit de récolter leur propre bête , dit-il.

« Je suis scandalisée »

Mais ces changements sont loin de plaire à tout le monde.

Michèle Caron, professeure retraitée de l’Université de Moncton, n’est pas d’accord avec cette modification.

Je suis scandalisée par le fait qu'on va autoriser des enfants de 12 ans de tuer des animaux, des gros animaux. Ils peuvent présentement en tuer des petits, mais on est en train d'élargir cette possibilité , explique-t-elle.

On a des grosses discussions à l'heure actuelle au sujet de la politique 713 et considère que les jeunes de moins de 16 ans n'ont pas la maturité pour décider s'ils veulent utiliser un prénom ou un pronom différent. Mais là on leur permet de tuer un ours , indique Michèle Caron.

Même s'ils peuvent maintenant se procurer un permis, tous les jeunes âgés de 12 à 15 ans devront obligatoirement être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent l'ours ou le chevreuil.

Ils devront également suivre un cours de sécurité avant d'obtenir un permis de chasse à l'ours ou au chevreuil. La formation met l'accent sur le maniement sécuritaire des armes à feu et sur les règles de base de la chasse.