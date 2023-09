Investissement Québec verse 10,5 M$ à huit entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Huit entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficient d'un appui financier d'Investissement Québec de 10,5 millions de dollars, pour qu'elles puissent augmenter leur productivité et leur compétitivité.

L'organisation tenait une activité à Jonquière mardi dans le cadre de la deuxième saison de sa tournée Productivité innovation, où des conférences sont organisées en lien avec la robotisation et les enjeux d'approvisionnement notamment.

Dans les dernières années, peut-être avant les trois dernières, on faisait beaucoup de relève d'entreprises, on en fait encore beaucoup, mais je vous dirais qu'il y a un très grand engouement pour l'automatisation. Puis on a un beau programme justement avec ESSOR, avec une partie du financement qui peut être sans intérêt. C'est certain qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ça devient un financement qui est intéressant , a indiqué Julie Simard, directrice régionale d'Investissement Québec.

Ouvrir en mode plein écran Julie Simard, directrice régionale d'Investissement Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les entreprises régionales qui bénéficient de cette aide sont Devinci (400 000 $), Fabrication sans limites (1,4 M$), Fjordtech (2,2 M$), IDEA Contrôle (1,8 M$), La Charpenterie (800 000 $), Lignarex (1,3 M$), Précicast (700 000 $) et Produits Gilbert (2,1 M$).

Publicité

C'est certain qu'avoir de l'aide sous forme de prêt, c'est très bien, ça aide sur nos liquidités, donc c'est un financement qui est semblable à celui qu'une banque pourrait nous donner. Puis il y a aussi le volet subvention qui nous aide à faire le saut dans ces projets-là qui coûtent quand même assez cher. Mais ça, c'est le petit déclic qui fait souvent que ça en vaut la peine , a ajouté le directeur du développement des affaires au sein de Charl-Pol, Gabriel Tremblay. Cette entreprise participait à l'événement-conférence pour partager son expérience.

La tournée Productivité innovation, qui a débuté mardi dans la région, s’arrêtera dans une trentaine de villes au Québec d’ici l’automne 2024.

Avec les informations de Louis Martineau