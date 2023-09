Début de la saison des virus : le CIUSSS invite la population à contacter le 811

Mal de gorge, toux, congestion nasale… qui dit rentrée scolaire dit aussi retour de la saison des virus. Plutôt que d’aller systématiquement à l’urgence pour consulter, le CIUSSS de la Capitale-Nationale invite la population à se tourner vers son service téléphonique Info-Santé.

À Info-Santé, au 811, comme on le connaît communément, les gens peuvent appeler facilement du confort de leur chez-soi , lance Mélisande Gaulin-Riffou, cheffe de service pour le service Info-Santé et Info-Social de la Capitale-Nationale, en entrevue à Radio-Canada.

Si elle concède qu’il peut y avoir une certaine attente en appelant au 811, elle assure qu’il y en a beaucoup moins qu’à l’urgence . Elle ajoute que les gens courent aussi moins le risque d’être contaminés par les virus qui pourraient circuler dans les salles d’attente.

Ouvrir en mode plein écran Mélisande Gaulin-Riffou, cheffe de service pour le service Info-Santé et Info-Social de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Elle rappelle qu’au bout du fil se trouvent des infirmières cliniciennes et techniciennes, des intervenantes qui sont aussi bien qualifiées que des professionnels de la santé qu’on irait rencontrer physiquement.

Sinon même plus, je vous dirais, du fait [qu’elles] ont besoin de faire une évaluation sans utiliser leurs yeux.

Uniquement pour la région de la Capitale-Nationale, elles sont entre 15 et 20 en poste de jour comme de soir, indique-t-elle. La nuit, 4 ou 5 infirmières sont disponibles.

Publicité

Prise de rendez-vous

Même si Info-Santé n’est pas une centrale de rendez-vous , Mme Gaulin-Riffou explique qu’un appel au 811 peut mener, suite à l’évaluation téléphonique d’une infirmière, à la prise d’un rendez-vous dans une clinique médicale.

Le tout dans un délai d’ environ 48 heures . Moins si l’appel concerne un enfant malade.

Dans tous les cas, avec ou sans médecin de famille, les gens peuvent avoir ce service-là , dit-elle.

Même chose du côté des pharmacies, poursuit-elle, mentionnant que les pharmaciens ont désormais davantage de pouvoirs en matière de prescription, de recommandation et de surveillance des symptômes.

Les gens peuvent [s’y] référer , insiste-t-elle.

Se protéger des virus

La saison des virus est effectivement un phénomène remarqué chaque année dans les semaines suivant la rentrée scolaire et le retour au travail de vacances écrit par courriel Michèle Schaffner-Junius, porte-parole du CHU de Québec-Université Laval.

Publicité

Elle ajoute qu’il s’agit d’ une période plus propice à la transmission des virus se traduisant par une observation de la hausse des consultations au sein des urgences du CHU de Québec-Université Laval .

Les motifs de consultation sont multifactoriels , précise-t-elle.

Pour se protéger des virus, l'hygiène des mains est fortement recommandée , dit-elle. Parallèlement, pratiquer l'autodépistage, rester à domicile, limiter les contacts et porter le masque en présence de symptômes de virus respiratoires demeurent des mesures efficaces pour en limiter la transmission et protéger les personnes plus vulnérables.

Ouvrir en mode plein écran «Limiter les contacts et porter le masque en présence de symptômes de virus respiratoires demeurent des mesures efficaces pour en limiter la transmission et protéger les personnes plus vulnérables», croit Michèle Schaffner-Junius, porte-parole du CHU de Québec-Université Laval. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des conseils qui résonnent du côté d’Info-Santé, qui insiste sur l’importance de s’isoler en présence de symptômes.

Si on présente de la fièvre, enfants autant que parents, on reste à la maison. On ne va pas à la garderie, on ne va pas à l’école.

Avec le télétravail qui s’est taillé une place dans les habitudes des gens au cours des dernières années, Mme Gaulin-Riffou croit que cela concourt à limiter les contacts.

Une fois que nos symptômes sont terminés, il y a un bon 10 jours où on essaie d’éviter les gens qui sont à risque , laisse-t-elle tomber.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault