Le festival Québec en toutes lettres se transporte en ville

Les strophes de poèmes seront déployées aux quatre coins de la ville de Québec pour le festival littéraire, à travers des installations extérieures ou bien des capsules sonores. L’événement s’articule autour d’un vers de l’autrice et poète Nicole Brossard : « nous sommes plusieurs avec un surplus de mémoire à rêver ».

Investir l’espace public

La direction du festival voulait aller à la rencontre des amoureux des mots en investissant davantage les quartiers.

On a encore plus de propositions dans l’espace public cette année, pour que les gens puissent rencontrer les arts littéraires au fil de leur quotidien , mentionne Isabelle Forest, responsable de la direction artistique et de la programmation du festival.

Ceci n’est pas une pub est de retour encore cette année. Des pancartes installées partout dans la ville afficheront les vers et les illustrations d’une cinquantaine d’artistes .

Ouvrir en mode plein écran Plus de 200 artistes sont au rendez-vous pour cette 14e mouture du festival. Photo : Avec l'autorisation de Festival Québec en toutes lettres.

Isabelle Forest fait savoir qu’il y a une petite nouveauté Bonbons à lire, alors que deux machines distributrices seront reconverties pour offrir des fragments littéraires gratuits dans les quartiers de Montcalm et de Limoilou.

Au lieu de se procurer du chocolat et de payer pour, les gens pourront avoir gratuitement des fragments littéraires sous forme de carte postale , précise Isabelle Forest.

Ouvrir en mode plein écran Des vers de poésie sont affichés dans la ville pour piquer la curiosité des passants. (Cette photo a été prise lors de l'événement en 2021). Photo : Québec en toutes lettres

Des poètes, musiciens et slammeurs visiteront également les arrondissements de la Ville de Québec. Parmi les autres performances, les participants pourront voir le spectacle Lettres biologiques, amours interdites avec Yanick Villedieu qui relate la correspondance soutenue entre le frère Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau, de même que Le vieil homme et la mer : au-delà des mots, une performance littéraire sur l’œuvre célèbre d’Ernest Hemingway , indique l’organisation dans un communiqué de presse.

La troupe Les Éphémères visitera les parcs ou bibliothèques de la ville, selon la météo du jour, pour jongler aussi bien avec les sons qu’avec les mots lors de séances d'écriture.

Le public pourra aller à la rencontre de Nicole Brossard, Caroline Dawson, Charles Sagalane, Jean Sioui ou encore de l’écrivain français François-Henri Désérable durant le festival. Louise Portal proposera notamment un atelier d’écriture épistolaire.

Ouvrir en mode plein écran L'écrivaine Louise Portal offrira un atelier d'écriture épistolaire dans le Parloir des élèves du Monastère des Ursulines. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le spectacle d'ouverture Multivox, présenté à Place d'Youville, sera l'occasion de « souligner le passage des villes de littérature UNESCO ». Il mettra notamment en vedette une trentaine d'artistes provenant de villes littéraires UNESCO.

Avec des informations de Valérie Cloutier