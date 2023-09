Les drapeaux de Sherbrooke sont en berne par solidarité pour le peuple marocain, a annoncé la Ville mardi après-midi.

Un séisme a frappé la région de Marrakech vendredi dernier. Selon le plus récent bilan, le désastre a laissé sur son passage plus de 2900 morts et plus de 5500 blessés.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir leurs condoléances aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de la communauté marocaine , a souligné la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, dans un communiqué.

En mettant nos drapeaux en berne, nous souhaitons également exprimer notre solidarité à l’égard de la communauté marocaine de Sherbrooke qui s’est rapidement mobilisée.

