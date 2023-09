Une solution en vue pour réparer la fuite d’eau à La Martre

Après avoir réparé six fuites distinctes, la Municipalité croit avoir détecté le problème principal, soit une fuite sur un énorme tuyau de son réseau d’aqueduc.

Cette conduite de plus d’un kilomètre est située entre le réservoir d’eau potable de la Municipalité et le cimetière de l’endroit.

Selon le maire, Yves Sohier, les travaux de réparation du réseau d’aqueduc devraient être lancés rapidement.

La Municipalité avait déclaré l’état d’urgence à la mi-août en raison d'un manque de pression généralisé dans le réseau d'aqueduc en raison de plusieurs fuites sur le réseau. La situation, très incommodante, a fait l'objet de plusieurs plaintes de citoyens.

Depuis, des travaux sont venus colmater six brèches, précise le maire. Toutefois, dit-il, la fuite la plus importante exigera un chantier plus vaste puisque le tuyau devra être remplacé.

Ouvrir en mode plein écran Les citoyens de La Martre en Gaspésie ont déjà des problèmes d'accès à une eau non contaminée depuis plus de 20 ans. La situation a empiré cette année avec un problème de manque de pression. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un arpenteur est attendu cette semaine dans le village pour délimiter l’emplacement des travaux.

Publicité

Yves Sohier rappelle qu’il est impératif que la conduite soient remplacées avant l’hiver.

En attendant, des travaux ont permis de contourner la conduite brisée ce qui permet aux résidents de retrouver une certaine pression au robinet.

D’après le maire, le MAHM permettra que le coût des travaux soit inclus dans le règlement d’emprunt que la Municipalité doit effectuer pour l’implantation d’un nouveau réseau d’aqueduc. Les citoyens de La Martre doivent faire bouillir l’eau du robinet depuis le 24 août 2000.