Le gouvernement Legault pressé de dévoiler les coûts du tramway

Les partis d'opposition à l’Assemblée nationale demandent au gouvernement de François Legault de dévoiler les estimations de coût du projet de tramway de Québec. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, affirme que Bruno Marchand devra faire une mise à jour de « son projet ».

Ces commentaires des différents partis de l'opposition viennent à la suite de la publication d’un sondage de la firme SOM commandé par le journal Le Soleil qui indique que l’appui au tramway diminue.

Parmi les 344 répondants de la grande région de Québec, 32 % continuent d’appuyer le projet du maire Marchand.

Selon le même coup de sonde, la proportion des opposants s’élève maintenant à 61 %. La firme SOM appelle toutefois à la prudence quant à l’interprétation des chiffres étant donné le petit échantillonnage.

À ce sujet, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a rappelé que le maire Marchand avait pris un engagement pour améliorer l’acceptabilité sociale du projet.

Je trouve que depuis un an, un an et demi, on peut pas dire qu’il a pas mis d’énergie sur le projet, alors c’est à lui de poursuivre le travail , a-t-elle dit à son arrivée à l'Assemblée nationale.

Une mise à jour réclamée

Même s’il appelle aussi à la prudence quant aux chiffres du sondage, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, n'y voit rien de surprenant .

On dit à la population : "On vous dira pas c’est rendu à combien pis on vous donnera pas les détails du projet, on garde ça pour nous."

Le chef péquiste estime que la vice-première ministre a un devoir de transparence dans ce dossier, surtout dans un contexte d'élection partielle dans Jean-Talon.

Publicité

De l’aveu même de Geneviève Guilbault, elle a le dossier sur son bureau. Ça ressemble étrangement au troisième lien, c’est-à-dire que, pour les fins de l’élection, on nous donnera pas ce qu’ils ont entre les mains a ajouté le chef du PQ .

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, abonde dans le même sens, mais continue de croire que le projet de tramway doit continuer d’avancer malgré tout.

Il a récemment réitéré son appui au projet tout en rappelant qu’il ne donnerait pas un chèque en blanc .

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, en a aussi profité pour écorcher Bruno Marchand et François Legault sur leur gestion du projet.

En plus de s'exprimer sur les réseaux sociaux, il a tenu un point de presse à ce sujet devant les bureaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable en fin d'avant-midi en compagnie de son candidat dans Jean-Talon, Jesse Robitaille.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Un manque de leadership

Les oppositions à l’hôtel de ville ne se sont pas fait prier pour réagir à ce sondage.

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, voit ce résultat comme une autre preuve que Bruno Marchand n’a pas réussi à mobiliser la population .

Je suis fâché, je suis vraiment en colère. À un moment donné, ça serait la faute de tout le monde si le projet de tramway avance pas et s’il récolte pas d’adhésion sauf de Bruno Marchand. Il va falloir qu’il prenne ses responsabilités, c’est ça le leadership.

Pour Stevens Mélançon, l’un des deux membres de l’Équipe priorité Québec, c’est une autre preuve que le maire Bruno Marchand ne prend pas en compte l’opinion publique.

Publicité

Son collègue, Patrick Paquet, croit qu’avec la prochaine mise à jour du projet, l’appui au projet pourrait continuer de fondre.

Quand les gens vont apprendre que nous sommes rendus dans une fourchette de 8 à 10 milliards, c’est pas compliqué, ça va continuer de descendre , s’est-il exclamé en point de presse, en s'avançant sur les coûts du tramway.

Bruno Marchand avait admis en août que le prix du tramway dépasserait les estimations initiales de 4 milliards de dollars.