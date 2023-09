La Saskatchewan est à la recherche d’un chef pour diriger la nouvelle police provinciale

Dans un communiqué de presse publié mardi, la gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu’il était à la recherche d'un chef pour diriger la nouvelle police provinciale, aussi connu comme le Saskatchewan Marshals Service.

Le ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Paul Merriman, a indiqué que le nouveau chef aura la tâche de développer le service en vue de sa mise en place en 2026.

Nous nous engageons à trouver quelqu'un possédant les compétences et l'expérience requises pour mener les opérations d'un service de police moderne avec succès , explique Paul Merriman.

Le Saskatchewan Marshals Service (SMS) sera composé de 70 agents. Selon le gouvernement provincial, cette police provinciale devra assurer une présence renforcée des forces de l'ordre dans toute la Saskatchewan.

Nous recherchons quelqu'un qui peut agir simultanément en tant que leader, mentor et bâtisseur de relations. Il s'agit d'une excellente occasion d'avoir un impact positif dans notre province, et j'exhorte toute personne possédant les compétences et l'expérience à postuler .