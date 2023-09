Un Saskatchewanais d’origine marocaine bouleversé par le séisme au Maroc

Un Marocain qui vit en Saskatchewan Majid Benjelloun affirme qu’il est en contact constant avec ses proches, après le séisme qui a touché son pays d’origine.

En entrevue à l’émission Point du Jour, ce dernier se dit choqué de l’ampleur de ce séisme qui a particulièrement frappé une région au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, vendredi dernier.

Majid Benjelloun souligne l'importance de la communication, en particulier en cette période difficile .

Dès que j’ai vu l’ampleur et l’emplacement du séisme, j’ai tout de suite contacté les membres de ma famille, et d’autres qui sont plus proches de la zone [du séisme]. Ils ont peur de retourner à leur maison , indique-t-il. Les membres de la famille sont partout au Maroc, que ce soit à Marrakech, Casablanca ou Fès. Depuis vendredi, on n’a pas cessé de communiquer avec eux chaque jour pour les soutenir, car ils sont effrayés.

La secousse était très forte, c’est du jamais vu au Maroc.

Le séisme d'une magnitude de 6,8 a engendré des dommages importants. Selon le dernier bilan officiel publié lundi, cette catastrophe naturelle a fait plus de 2900 morts et 2500 blessés.

Des glissements de terrain continuent aussi à entraver l'accès à de nombreux villages touchés, notamment ceux de la commune rurale d'Ighil, au centre du pays.

L'épicentre de la secousse est situé dans une zone montagneuse du Haut Atlas, explique Majid Benjelloun.

Heureusement [le séisme] n’a pas touché les villes très peuplées, comme Marrakech et ses alentours, mais il y a beaucoup de villages qui ont l’accès limité , indique-t-il.

Je partage un sentiment de sympathie et de solidarité avec les Marocains du monde et mes sincères condoléances vont aux familles des victimes , se désole M. Benjelloun.

Ce dernier salue les initiatives qui ont été mises en place par les autorités marocaines afin d’accéder aux zones touchées par la tragédie et de fournir l'aide aux victimes.

La solidarité est partout

Majid Benjelloun note que des communautés marocaines à travers le monde s'efforcent de trouver des moyens pour apporter de l'aide à leurs proches touchés par ce séisme.

Nous n’avons pas encore entamé une opération de collecte de fonds à l'échelle de la Saskatchewan. Mais, j’ai vu qu'à travers les réseaux sociaux il y a un mouvement incessant de partout du monde pour acheminer la première nécessité sur place , indique M. Benjelloun.

Moi, je suis en contact avec une association d’ ONG sur place, je vais voir comment je peux aider les équipes de reconstitution , ajoute-t-il.

Quelques jours après le séisme, le gouvernement marocain a accepté l’aide humanitaire de quatre pays, dont Espagne, Émirats arabes unis, Qatar et Royaume-Uni.

Toutefois, les autorités marocaines n'ont pas encore donné leur accord pour l'aide proposée par la France et les États-Unis. De son côté, le Canada signale qu'il n'a pas encore reçu de demande d'aide officielle.

Avec les informations de Fred Harding