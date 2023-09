Des vidéos de l’attaque de London contre une famille musulmane présentées en cour

Les jurés au procès de Nathaniel Veltman ont visualisé des enregistrements vidéo des moments qui ont précédé et suivi la tragédie qui a coûté la vie à quatre membres de la famille Afzaal le 6 juin 2021.

La poursuite a appelé à la barre des témoins Viktor Poc, un employé civil des services de police qui était responsable de la saisie des enregistrements de sécurité pertinents à l’enquête.

La première vidéo présentée en cour provient du système de sécurité d’un commerce situé à proximité des événements. L'enregistrement montre d'abord les cinq membres de la famille Afzaal en bordure de la route, à la sortie d’un parc.

1:35 L'accusé lors de sa comparution le 10 juin 2021. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Parmi d’autres véhicules, la camionnette noire de l'accusé est aperçue une première fois alors qu’elle croise la famille. Après un demi-tour à l'extérieur du cadre de l’enregistrement, le véhicule accélère puis dévie de sa trajectoire en direction des victimes et traverse le terre-plein qui sépare la voie de circulation du trottoir.

La poursuite a choisi de ne pas présenter le moment de la collision en raison d'ententes sur les faits avec défense.

Les deux partis s’entendent pour dire que l’accusé dans cette affaire était au volant de la camionnette noire, que le véhicule a accéléré et changé de trajectoire avant de heurter la famille Afzaal. Tous s’accordent à dire que cette collision a causé la mort de quatre membres de la famille et a gravement blessé un enfant qui était aussi présent.

L’accusé a plaidé non coupable

Un des avocats qui représente l’accusé dans cette affaire a rappelé aux médias à l’extérieur du palais de justice que son client bénéficie de la présomption d’innocence, en comparant le processus judiciaire à une pièce de théâtre de Shakespeare.

Il y a trois actes, a souligné maître Christopher Hicks, le premier est la présentation de la preuve par la Couronne, le second est la présentation de la défense, si celle-ci le souhaite, et le dernier est l’adresse aux jurés et le verdict.

Il vous faudra être patients a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Christopher Hicks et Peter Ketcheson représentent l'accusé dans cette affaire. Photo : Radio-Canada

L’arrestation

Le second enregistrement saisi par M. Poc provient de la caméra installée dans le stationnement d’un centre commercial situé à quelques centaines de mètres du lieu des événements.

On peut y voir la camionnette noire de l’accusé s’arrêter à proximité d’un taxi stationné. Le chauffeur du taxi semble s’adresser au conducteur avant de prendre son téléphone pour faire un appel.

Un homme qui porte un casque et qui est assis sur le siège du conducteur sort de la camionnette et s'agenouille, les mains sur la tête, alors que deux autopatrouilles arrivent à toute vitesse avec les gyrophares en marche.

Puis, les policiers procèdent à l’arrestation du conducteur et l'amènent jusqu’à un de leurs véhicules alors que d’autres autopatrouilles arrivent sur les lieux. En tout, six véhicules de la police de London peuvent être aperçus sur les lieux lorsque les agents établissent un périmètre de sécurité autour de la camionnette en utilisant du ruban jaune.

Le conducteur de la camionnette quitte la scène à l’intérieur d’un des véhicules policiers.