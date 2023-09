Surplus budgétaire en 2022 pour la Communauté maritime des Îles

Bien que la gestion des finances municipales ait fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, le président de la Communauté maritime des Îles est d'avis que le rapport financier 2022 prouve la saine gestion des finances municipales.

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a conclu l’année financière 2022 avec un excédent budgétaire de 1,12 million de dollars.

De ce montant, près de 700 000 $ doivent être affectés à des portefeuilles spécifiques, ce qui limite le surplus budgétaire non affecté à 442 000 $.

Les élus municipaux ne prévoient pas investir cette somme excédentaire à court terme.

L’intention du conseil, c’est de ne pas toucher à ces 442 000 $ , affirme Antonin Valiquette. On veut se donner une marge de manœuvre pour faire face à d’éventuels imprévus, donc on n’affecte pas ce montant.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles, Antonin Valiquette, estime que les résultats financiers de 2022 sont satisfaisants, particulièrement dans un contexte inflationniste. (Photo d'archives)

Le président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, se dit satisfait résultats financiers 2022.

Je suis fière parce que ça a été une année financière dans un contexte inflationniste et avec des taux d’intérêt qui sont passés du simple au triple , rappelle-t-il. L'année financière 2022 en a été une où ça aurait été très facile de faire un déficit, mais ce n’est pas le cas grâce à une saine gestion des finances municipales.

Malgré une situation financière où on doit faire attention aux règlements d’emprunts, on n’est pas mal pris, on n’est pas dans le rouge.

Les revenus de la Communauté maritime des Îles prévues initialement au budget 2022 étaient de 30,38 millions de dollars. Dans la réalité, ils ont plutôt été de 34,63 millions de dollars, notamment en raison d’une hausse de subventions et de transferts gouvernementaux.

Quant aux dépenses, d’abord prévues à 30,38 millions de dollars, elles se sont finalement élevées à 33,51 millions de dollars.

On a battu le budget! L’augmentation des revenus est supérieure à l’augmentation des dépenses , se félicite Antonin Valiquette.

Le passage de Fiona a causé 210 000 $ de dépenses imprévues en 2022. (Photo d'archives)

La tempête Fiona a coûté 210 000 $ en 2022 à la Communauté maritime des Îles, mais d’autres dépenses liées à cet événement météorologique seront comptabilisées dans l’année financière 2023.

La Communauté maritime des Îles a également dû débourser près de 70 000 $ pour ramasser les fous de Bassan morts par milliers sur les plages de l'archipel en raison de la grippe aviaire.

Augmentation du taux d'endettement

La dette a tout de même augmenté de plus de 5 millions de dollars, par rapport à 2021, pour s'établir à 29,87 millions de dollars.

Le taux d'endettement donc passé de 22 % à 23,4 % entre 2021 et 2022.

L’exemple est un peu archaïque, mais c’est un peu comme si on avait une maison qui valait 100 000 $ et qu’on avait une dette de 23 400 $ , illustre Antonin Valiquette. Ce n’est pas énervant.

Le président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine estime que ce taux d’endettement demeure sain, mais convient qu'il faut tout de même avoir un œil attentif sur ce paramètre.

Il faut qu’on garde un contrôle sur la dette, parce que c’est un indicateur qui est lié à la capacité de payer des citoyens , mentionne Antonin Valiquette. Un de nos objectifs est de stabiliser la dette.

Depuis le printemps, les citoyens sont plus nombreux à prendre part aux séances du conseil municipal. (Photo d'archives)

Depuis avril, plusieurs dizaines de citoyens et commerçants madelinots assistent aux conseils municipaux et exigent une gestion plus saine des finances.