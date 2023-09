La victime alléguée de Paul J. Maillet a témoigné, mardi en Cour du Banc du Roi à Moncton au Nouveau-Brunswick. Il a accusé l’ex-enseignant de l’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises dans les années 1980, alors qu’il était âgé d’environ 12 ans.

Le plaignant dans cette affaire a été appelé à la barre par la Couronne, au deuxième jour de ce procès devant juge et jury.

Cet homme dans la quarantaine – dont l’identité est frappée d’un interdit de publication – a présenté sa version des faits.

L’une des deux procureures de la Couronne, Me Martine Cormier, lui a d’abord demandé comment il allait.

Publicité

Je suis déprimé, comme d’habitude , a-t-il dit lentement et de façon à peine audible.

Il a ensuite expliqué qu’il prend plusieurs médicaments, dont des antidépresseurs. Il a expliqué qu’il a par le passé eu des problèmes de consommation de drogues et qu’il a un casier judiciaire.

Ses condamnations pour possessions de substances illégales, pour vol et pour agression étaient liées à sa toxicomanie, a-t-il dit en mâchant ses mots.

C’était en raison des drogues. J’avais besoin de drogues et c’était une mauvaise période de ma vie , a-t-il raconté.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée du palais de justice de Moncton. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Lorsque la procureure lui a demandé pourquoi il était là, il a répondu sans hésiter. Je suis là pour accuser Paul Maillet de m’avoir agressé sexuellement.

Publicité

Mais lorsque la procureure lui a demandé s’il voyait Paul Maillet dans la pièce, le plaignant a balayé du regard la salle d’audience avant de répondre qu’il ne le voyait pas.

L’accusé, qui est aujourd’hui âgé de 77 ans, était pourtant présent, assis près de son avocat.

Des croustilles et du chocolat tous les jours

La victime alléguée a ensuite raconté comment tout a commencé, dans les années 1980. Il a expliqué qu’il était l’élève de Paul Maillet à l’école Champlain de Moncton.

Je remarquais qu’il y avait un sac de croustilles et une barre de chocolat dans mon pupitre tous les jours. Il m’a dit que ça venait de lui , a-t-il expliqué.

Paul Maillet lui aurait ensuite demandé de rester dans la classe pendant une récréation. Et c’est là, alors que ses camarades de classe étaient à l’extérieur, qu’il l’aurait assis sur ses genoux.

Il m’a dit « viens ici » et il m’a fait frotter son érection avec ma main droite. [...] J’étais jeune, je ne savais pas que c’était mal à l’époque , a-t-il affirmé.

Selon lui, cela s’est produit à de nombreuses reprises par la suite.

Ouvrir en mode plein écran L'ancienne école Champlain à Moncton. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada

Le plaignant a raconté que Paul Maillet le ramenait régulièrement chez ses parents en voiture, après l’école.

À plusieurs reprises, l’accusé serait alors arrêté à son propre domicile, où il l’aurait agressé sexuellement. Il aurait pris la tête du plaignant et l’aurait rapproché de son entrejambe.

Je me souviens juste de ma bouche sur son pénis. J’étais à genoux. [...] Je me sentais bizarre, ça ne me semblait pas correct , a affirmé le plaignant.

Il a affirmé qu’il n’a raconté ces agressions alléguées à personne à l’époque. C’est seulement plusieurs années plus tard qu’il en a parlé à sa conjointe et à ses parents.

J’avais honte. Je me sentais sale. Je ressentais de l’anxiété. Je ne voulais pas le dire à personne , a-t-il affirmé.

Il a aussi raconté qu’il a revu Paul Maillet chez Canadian Tire, plusieurs années après les faits allégués. La rencontre l’a marqué.

Il est devenu tout pâle. Moi, j’ai gelé. Il m’a serré la main. Il avait la peau moite , a-t-il affirmé.

Le témoignage de la victime alléguée a été court. Il a ensuite dû répondre aux questions de l’avocat de la défense, Me Gilles Lemieux.

Contre-interrogatoire difficile

Ces échanges ont été plus longs et beaucoup plus laborieux. Me Gilles Lemieux a commencé le contre-interrogatoire en posant des questions sur son parcours et ses souvenirs.

Il a réussi à faire ressortir plusieurs trous de mémoire. Notamment sur les écoles qu’il a fréquentées et sur divers détails des agressions alléguées.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Gilles Lemieux représente Paul J. Maillet lors de son procès. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Me Lemieux lui a aussi posé des questions sur la rencontre qu’il aurait eu chez Canadian Tire. Le plaignant n’a pas pu lui dire quand elle s’est produite ni même dans quelle succursale de cette chaîne de quincailleries.

Il n’a pas non plus pu dire quand il s’est séparé de sa conjointe, ni les dates des anniversaires de ses enfants. Il a expliqué qu’il a commencé à consommer diverses drogues après les agressions alléguées – afin de les oublier – et que cela a ruiné sa vie .

Mon cerveau n’est plus aussi vite , a-t-il dit. Tout est flou, n’est-ce pas , lui a demandé Me Gilles Lemieux. Pas ce qui m’est arrivé , a répondu le plaignant.

Le procès de Paul J. Maillet doit se poursuivre jusqu’à vendredi en Cour du Banc du Roi, à Moncton.

Le troisième et dernier témoin de la Couronne doit être appelé à la barre. On ne sait pas encore si la défense va appeler l’accusé – ou d’autres personnes – à témoigner.