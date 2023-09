Apple lève le voile sur l’iPhone 15, muni d’un port USB-C

Le PDG d’Apple Tim Cook a donné le coup d’envoi de l’événement Apple Wonderlust mardi, en direct de l’Apple Park en Californie. Au programme : les nouvelles générations d’iPhone et d’Apple Watch.

Apple Watch Series 9

La nouvelle montre intelligente du géant à la pomme est le premier produit carboneutre du géant à la pomme.

L’entreprise s’offre un nouveau processeur graphique (GPU) 30 % plus rapide et une batterie qui a quant à elle une autonomie de 18 heures. La luminosité de l'écran de l’appareil est elle aussi doublée par rapport au modèle Series 8.

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus marquantes est sans doute la double tappe, qui vous permettra, en touchant vos doigts, de prendre un appel, de lancer un chronomètre ou encore de repousser votre alarme de 10 minutes. Cette option, dont une mouture semblable était déjà offerte par le biais des paramètres d'accessibilité de la montre, est maintenant déployée dans les outils de base de l’appareil.

L’Apple Watch S9 sera offerte à partir de 399 $ US dès le 22 septembre en une poignée de couleur, du rose au rouge.

Le déploiement de la mise à jour du système d’exploitation des montres intelligentes de la marque à la pomme, WatchOS 10, est prévue le 18 septembre.

Apple Watch Ultra 2

La montre intelligente haut de gamme Apple Watch Ultra 2, dont l’apparence physique est inchangée par rapport au modèle de la première génération, comprend toutes les nouvelles fonctionnalités du modèle Series 9, bien qu’elle soit plus performante.

Elle compte notamment sur une autonomie de batterie de 36 heures, ou encore 72 heures en mode économie d’énergie, et est elle aussi carboneutre.

L’Apple Watch Ultra 2 est quant à elle offerte à partir de 799 $ US, elle aussi le 22 septembre prochain.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Apple persiste et signe avec son île dynamique, inaugurée avec les modèles haut de gamme de la 14e génération de l’iPhone en 2022. Cet élément, situé au haut de l’écran, où Apple place son encoche sur ses téléphones intelligents, est de retour sur le nouvel iPhone, même les modèles d’entrée de gamme.

On peut notamment y recevoir des notifications, et certaines applications nous permettent d’interagir avec elle.

Mais c’est surtout la caméra principale du iPhone 15 qui fait tourner les têtes, avec sa qualité d’image de 48 mégapixels, un immense bond par rapport à la génération précédente, qui comptait sur une qualité de 12 mégapixels. L’appareil est également doté d’un téléobjectif de 12 mégapixels.

Les adeptes d’égoportraits ne sont pas en reste : la caméra frontale est maintenant dotée d’une nouvelle fonctionnalité autofocus et de l’éclairage du mode portrait, offert jusqu’ici seulement sur la caméra principale.

L’écran de l’iPhone 15 est, comme son prédécesseur, de 6,1 pouces (15,5 cm), et a une luminosité doublée par rapport à l’iPhone 14.

Comme les rumeurs le laissaient entendre, l’iPhone 15 est maintenant muni d’un port USB-C, afin de se conformer aux nouvelles lois européennes. Apple pousse la note plus loin en intégrant ce port de recharge aux étuis des AirPods Pro.

L’iPhone 15 coûte 799 $ US et l’iPhone 15 Plus se détaille à 899 $ US, offerts à partir du 22 septembre.

iPhone 15 Pro et iPhone Pro Max

Pour ses modèles haut de gamme iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple fait le saut dans le titane, un matériau plus fort et durable que l’acier inoxydable. Cela lui permet d’offrir son appareil Pro le plus léger jusqu'ici .

Alors que le modèle Pro compte sur un écran de 6,1 pouces (15,5 cm), le modèle Pro Max compte sur un écran de 6,7 pouces (17 cm). L’écran allumé légèrement, même en mode veille, est encore offert sur ces appareils.

L’un des ajouts les plus notables est certainement le bouton d’action, qui peut remplacer celui de la sonnerie sur le côté du téléphone. On peut le personnaliser pour lui permettre de lancer des raccourcis, activer des fonctions d'accessibilité, ouvrir l’appareil photo ou encore allumer l’application de lampe de poche.

Le port de chargement USB-C des modèles Pro et Pro Max permettent non seulement de recharger les appareils, mais aussi d’extraire plus rapidement des photos et vidéos de votre téléphone, soit à une vitesse de transfert de 10 gigabits.

Les téléphones iPhone Pro et iPhone Pro Max se détaillent à 999 $ US et à 1200 $ US et seront aussi offerts dès le 22 septembre.

