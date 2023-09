Ludovick Bourgeois rend hommage à son père et aux BB

Ludovick Bourgeois a annoncé mardi une série de spectacles-hommages aux BB, groupe culte québécois, dans lequel a évolué son père Patrick Bourgeois, décédé en 2017. Il sera en tournée un peu partout au Québec à compter du 13 janvier prochain.

Le chanteur, qui avait été découvert à La Voix il y a six ans après avoir interprété Tu ne sauras jamais des BB, revisitera les succès de la formation de son père, comme Seul au combat, Donne-moi ma chance et T’es dans la lune, dans une mise en scène de Joël Legendre.

L’œuvre des BB fait partie de ma vie depuis toujours. J’entendais mon père chanter Les BB, parler des BB, être un BB… Ce sont des chansons qui m’ont accompagné de près ou de loin à plusieurs étapes importantes de ma carrière, du tout début jusqu’à aujourd’hui a déclaré Ludovick Bourgeois par voie de communiqué.

Le spectacle sera accompagné d’images d’archives professionnelles et personnelles du groupe phare des années 80 et 90 au Québec. On pourra voir des entrevues, des vidéos inédites de tournées ou encore des moments familiaux de la vie de la famille Bourgeois sur de grands écrans.

La tournée Les BB par Ludovick Bourgeois prendra son envol le 13 janvier à LaSalle, et se terminera le 26 avril à Repentigny. Le chanteur et sa bande ont près de trente spectacles à l’horaire, notamment à Chicoutimi, à Granby, à Gatineau et à Québec.