Samedi 9 septembre, un homme de 34 ans a perdu la vie à Hanmer, au nord de Sudbury, après un accident de véhicule tout-terrain ( VTT ). Il s’agit au moins du sixième accident mortel cet été dans le Nord-Est de l’Ontario.

Avertissement : ce texte comprend des descriptions d'accidents qui pourraient choquer certaines personnes.

Selon les premiers éléments de l’enquête communiqués par le Service de police du Grand Sudbury, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage.

Il s’était séparé d’un groupe d’amis et aurait percuté une digue. Il s’agit de la première collision fatale de l’année pour un véhicule tout terrain dans le Grand Sudbury. Il n’y en avait eu aucune en 2020, 2021 et 2022.

Ce drame s'inscrit dans une dramatique série dans le Nord-Est de l’Ontario en six semaines cet été, dont plusieurs impliquant des enfants.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La Police provinciale de l'Ontario dans la région a enquêté sur 5 accident mortels de VTT sur les routes et chemins de sa juridiction.

Publicité

Ce total était de 4 en 2022, 3 en 2021 et 2 en 2020. Ces statistiques ne prennent pas en compte le périmètre des villes de Timmins, North Bay, et Sault-Sainte-Marie qui ont leur propre police.

L’absence de casque souvent impliquée

C’est une légère augmentation , confirme le sergent Robert Lewis, agent des relations avec les médias de la PPO pour le Nord-Est, contacté par Radio-Canada.

Il pointe que trois enfants de moins de 12 ans ont perdu la vie cet été, contre 2 en 2022 et un seul sur les périodes 2018-2019 et 2020-2021. Dans la moitié des cas, les victimes ne portaient pas de casque.

Or, il est obligatoire en toutes circonstances.

Ouvrir en mode plein écran Les règles de sécurité sont plus strictes sur les autoroutes que les chemins. (Photo d'archives) Photo : ANDREW VAUGHAN

Les facteurs les plus souvent en cause, dans plus de la moitié des accidents traités par la PPO ces dernières années, sont la perte de contrôle du véhicule, la consommation d’alcool ou une raison non élucidée lors de l’enquête.

Publicité

Le policier rappelle également que les règles sont différentes sur les autoroutes ou les chemins.

Sur les autoroutes, où certains décès ont été enregistrés en 2023, il faut que le véhicule soit homologué pour transporter un enfant, qui doit obligatoirement avoir plus de 8 ans, qu’il soit immatriculé, assuré et que le conducteur soit titulaire d’un permis G2.

Résumé des accidents

Le 23 août, une fille de 10 ans originaire de Barrie a trouvé la mort près du Canton de Johnson, 58 kilomètres à l’est de Sault-Sainte-Marie.

À l’instar de l’accident près de Sudbury, le véhicule a glissé, percuté une digue, puis roulé et écrasé les passagers. La personne qui conduisait a survécu.

Lundi 31 juillet, un enfant de 10 ans et son père, originaires de Timmins, n’ont pas survécu au choc avec une camionnette près de Hillsport. Ils revenaient d’une partie de pêche.

Une semaine plus tôt, le 23 juillet, c’est une mère de 42 ans et sa fille de cinq ans, originaires de Stouffville, qui ont péri à l’est de Parry Sound.

Le fils de 9 ans a survécu malgré des blessures. Il s'agissait du premier accident meurtrier de ce type de l’été dans le Nord de l’Ontario.