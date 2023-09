Un bassin et une glissade : Rouyn-Noranda construit des jeux d’eau à la plage Kiwanis

La Ville de Rouyn-Noranda espère inaugurer en 2024 les Jeux aquatiques Agnico Eagle, qui devraient accueillir jusqu'à 150 personnes sur le site de la plage Kiwanis.

Annoncée en janvier 2022, la Ville de Rouyn-Noranda espérait initialement offrir cette infrastructure dès la même année.

C’est une bonne nouvelle pour les citoyens. Nous allons bonifier encore l’offre pour les familles , mentionne la mairesse Diane Dallaire.

Les travaux, évalués à 1,3 million de dollars, commenceront cet automne et sont confiés à l’entreprise Tessier Récréo-Parc, basée à Nicolet. La contribution de Mines Agnico Eagle s’élève à 500 000 $.

Pour les enfants

Avec ces installations, la municipalité élargit son offre d'activités estivales, en particulier pour les familles qui comptent de jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite, soutient Mme Dallaire.

Un avis partagé par Olivier Thibodeau, chef des parcs et des équipements à la Ville de Rouyn-Noranda. Les plus petits aiment jouer dans des eaux peu profondes. À tous les endroits, la supervision sera facile, la visibilité sera bonne et il n’y aura jamais plus de quatre pouces d’eau [dans le bassin]. C’est très sécuritaire pour les familles , soutient-il.

Ouvrir en mode plein écran Le projet emballe Olivier Thibodeau, qui ajoute que les jeux d'eau pourraient être accessibles lors de période de l'année où la plage Kiwanis est fermée. Photo : Radio-Canada

Les jeux seront conçus en circuit fermé pour permettre de filtrer l’eau utilisée et de récupérer celle-ci sur de plus longues périodes.

Au-delà de la plage

M. Thibodeau croit que les jeux d’eau seront plus facilement accessibles que la plage Kiwanis, située à proximité, notamment parce qu’il est possible de les faire fonctionner sans sauveteurs.

En période plus chaude, la plage devient très occupée. La capacité maximale est pratiquement atteinte. Et la plage demande des sauveteurs, ce qui fait en sorte que la période d’ouverture s’échelonne de la fin juin à la mi-août environ. Un jeu d’eau est une infrastructure qui peut être ouverte beaucoup plus tôt en saison et beaucoup plus tard en saison , explique-t-il.

Les jeux d’eau, qui seront agrémentés d’un bassin de 3500 pieds carrés, seront entourés d’une clôture et encadrés par des heures d’ouverture.