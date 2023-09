La province achète un motel pour loger des travailleurs de la santé sur la Rive-Sud

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a acheté un motel pour loger des travailleurs de la santé recrutés pour travailler sur la Rive-Sud de la province.

La province va convertir l'ancien motel Wheelhouse à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, en logements à loyers mixtes.La première phase du projet va coûter 4,7 millions $ et l'argent sera divisé comme suit :

1,5 million $ pour l'achat de la propriété,

1,4 million $ pour les rénovations,

et 1,8 million $ pour six maisons modulaires.

Ouvrir en mode plein écran Les 18 chambres de l'ancien motel Wheelhouse seront transformées en 10 à 12 studios. Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Le site comprendra jusqu'à 12 studios et 6 maisons modulaires adaptées aux familles, dont le loyer sera basé sur le revenu. Les maisons seront installées sur le terrain à l'arrière de l'hôtel.

Le maire de Lunenburg, Jamie Myra, dit que cette annonce est une excellente nouvelle pour sa communauté.

Le plus gros problème des travailleurs de la santé et de presque toutes les professions à Lunenburg, c’est la crise du logement pour les employés , dit-il. Ce type de logement correspond exactement à ce dont Lunenburg et la région avaient besoin.

Ouvrir en mode plein écran Jamie Myra a reçu plus de deux fois le nombre de voix que le finaliste Gale Fullerton a reçu lors de l'élection à la mairie de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Myra for Mayor

La province affirme que les travailleurs de la santé auront la priorité pour louer les logements, suivis des professionnels des métiers spécialisés.

La Rive-Sud a été identifiée par le gouvernement comme une région ayant un besoin urgent de logements pour les travailleurs de la santé, au même titre que les communautés de Sydney, Guysborough, Antigonish, Inverness, Colchester et Cumberland.

Nous avons besoin de plus de professionnels pour notre système de santé et ça signifie attirer des gens de partout au Canada et du monde entier dans notre province , explique la ministre de la Santé Michelle Thompson dans un communiqué de presse. Avoir des logements disponibles à l'extérieur de la municipalité régionale d'Halifax est essentiel pour attirer le personnel indispensable et le retenir ici.

Les responsables affirment que le site de Lunenburg est en phase de conception et que les entrepreneurs et les autres fournisseurs doivent encore être choisis.

Avec les informations de Jean Laroche de CBC