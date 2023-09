La Première Nation de Wunnumin Lake célèbre sa nouvelle école

Les élèves de la Première Nation de Wunnumin Lake ont entamé leur année scolaire dans une école toute neuve.

L’inauguration officielle de l’école John George Martin Memorial a eu lieu le 8 septembre en présence des étudiants, des enseignants, des membres de la communauté et des dignitaires.

Le Grand Chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler (au centre), et la PDG de Wataynikaneyap Power's, Margaret Kenequanash (à droite) étaient présents lors de l'inauguration officielle de l'école John George Martin Memorial. Photo : CBC Sarah Law

Doté de couloirs lumineux et colorés, d’œuvres d'art traditionnelles et de syllabes oji-cri au-dessus des patères et des casiers, le nouveau bâtiment offre un environnement accueillant à un peu moins de 150 élèves de la maternelle à la 10e année.

C'est beau et spacieux , s’exclame Emery Dolph, élève de 5e année. La première école était beaucoup plus petite , ajoute-t-il.

L'école porte le nom du regretté aîné John George Martin, décrit par les membres de la communauté comme un leader influent qui se portait à la défense de la revitalisation des langues autochtones et de l’apprentissage inspiré et basé sur la terre.

Une vision partagée par le chef de la Première Nation de Wunnumin Lake, Sam Mamakwa, qui souhaite y voir davantage d'apprentissages traditionnels.

Préserver la langue

L'ouverture de l’école John George Martin Memorial marque le début d'un nouveau programme d'immersion oji-cri au sein duquel les élèves de la maternelle à la 2e année feront leurs apprentissages exclusivement en oji-cri.

Une mission au cœur de l’école alors que la langue était parlée par plusieurs jeunes au sein de la communauté il y a à peine dix ans, mais ça a décliné depuis, explique le directeur de l’éducation de l’école, Tommy Sainnawap.

Il s’agit de l'un de mes principaux objectifs : encourager les parents à s’exprimer dans leur langue avec leurs petits-enfants et leurs enfants plutôt qu’en anglais. Cela commence à la maison!

Une fois leur immersion en oji-cri complétée, les élèves continueront de suivre des cours d’oji-cri tout au long de leur parcours scolaire.

Pour Viola Roundhead, enseignante de langue autochtone à l'école, parler l'oji-cri demeure essentiel pour permettre à la nouvelle génération de renouer avec ses racines.

Si nous perdons complètement notre langue, nous ne pouvons plus la récupérer. Si [un Français] perd sa langue, il peut retourner en France et l'apprendre alors qu’ici il n’y a nulle part où aller afin de la réapprendre.

Pénurie d'enseignants dans le Nord

L’école compte environ 50 employés, dont huit enseignants. Toutefois, trois postes d’enseignants n’ont toujours pas été pourvus.

L'aide-enseignante Tamara Angees, qui tient sa fille Cora sur ses genoux, doit aussi agir à titre de remplaçante alors que l'école tente de pouvoir trois postes d'enseignants. Photo : CBC Sarah Law

En attendant qu'ils le soient, ce sont des aides-enseignants qui sont responsables des salles de classe en fonction des besoins.

L’école a eu de la peine à recruter une enseignante en éducation spécialisée en dépit des besoins criants; la moitié des élèves suivent un programme spécialisé ou requièrent des thérapies.

Des chiffres qui témoignent des besoins complexes auxquels sont confrontés les élèves des régions éloignées, selon la nouvelle enseignante en éducation spécialisée, Rachel Burrows.

Rachel Burrows, enseignante en éducation spécialisée, a créé des zones de régulation qui permettent aux élèves d'indiquer comment ils se sentent selon le tipi qu'ils désignent - vert s'ils sont heureux, rouge s'ils sont en colère. Cela lui permet d'évaluer le type de soins dont ils ont besoin. Photo : CBC Sarah Law

Sa classe dispose d’outils électroniques qui aident les étudiants à se connecter aux thérapeutes via des appels vidéo.

Les outiller pour les études la poursuite des études

À l’instar de plusieurs communautés du Nord, les élèves de Wunnumin Lake doivent plier bagage après la 10e année afin de terminer leurs études secondaires à Sioux Lookout, Winnipeg, Thunder Bay ou Ottawa.

L'école John George Martin Memorial est équipée d'un laboratoire, d'un gymnase et d'une salle d'entraînement, d'une cuisine, d'une patinoire de hockey et d'un terrain de baseball. Photo : CBC Sarah Law

Andy Bajric, enseignant en 9e et 10e années, explique qu'il est très difficile, même pour les meilleurs élèves, de déménager à un si jeune âge.

Parfois, certains d'entre eux font exprès d’échouer à un cours pour pouvoir rester plus longtemps à l'école et ne pas quitter la communauté.

D'où l'importance, selon le chef Sam Mamakwa, de leur inculquer aussi les compétences dont ils ont besoin pour être indépendants. Des compétences essentielles afin qu’ils réussissent leurs études au cycle supérieur du secondaire et au postsecondaire, selon lui.

Il ne suffit pas d'être éduqué. [Les élèves] doivent se préparer à quitter la communauté en étant indépendants et en sachant prendre soin d'eux-mêmes.

De nouvelles écoles ouvriront également dans la Première Nation de Wapekeka à la fin de cette semaine et dans la Première Nation de Kingfisher Lake au début d'octobre.

Avec les informations de Sarah Law de CBC