La députée libérale Marwah Rizqy dit être « tiraillée » au sujet de la chefferie de son parti, bien qu'elle souhaite privilégier sa famille avant tout.

C'est sûr que je suis tiraillée. Je ne vous mentirai pas, ça me tiraille. Il y a une partie de moi qui se sent prête. J'ai toujours le goût de me lancer. Voyons, je suis une coureuse. C'est sûr que ça me tente , lance la députée lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

Mais il faut que je me rappelle moi-même à l'ordre , ajoute-t-elle pour nuancer.

Ce n'est un secret pour personne que Marwah Rizqy veut avoir un deuxième enfant. Elle a déjà indiqué à plusieurs reprises que c'était sa priorité.

Il semble toutefois que plusieurs libéraux aimeraient voir Mme Rizqy se lancer pour succéder à Dominique Anglade.

Après avoir réfléchi à la chose, les députés André Fortin et Monsef Derraji ainsi que le chef intérimaire, Marc Tanguay, ont tous déjà indiqué qu'ils renonçaient à briguer la tête du Parti libéral du Québec (PLQ).

Officiellement, il n'y a aucun candidat sur la ligne de départ. Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, et le député libéral fédéral Joël Lightbound sont en réflexion.