Un proche aidant estime que la situation semble s’être améliorée au CHSLD Argyll

Le proche aidant Paul Chamberland constate que la situation semble s'être améliorée au CHSLD Argyll, à Sherbrooke. La semaine dernière, il avait décrié publiquement la gestion d'un résident jugé dérangeant, voire dangereux.

Des témoignages recueillis par Radio-Canada auprès d'employés et de proches aidants faisaient notamment état d'un comportement violent, d'insalubrité, de consommation de cannabis et de tabac.

Paul Chamberland disait notamment craindre pour la sécurité de sa sœur, qui vit à proximité de l'individu ciblé.

Il estime cependant que depuis la médiatisation du dossier, des mesures ont été mises de l'avant par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS pour améliorer la situation.

Il constate que le ménage a été fait dans la chambre du patient.

En me promenant avec ma sœur dans le passage, je n’ai plus détecté d’odeur de tabac ou de rien d’autre, donc pas de fumée. [....] J’ai aussi remarqué une surveillance accrue. Cependant, je ne peux pas avancer d’autres faits que je n’ai pas pu constater de moi-même. [...] Je considère que c’est un bon début , a-t-il lancé au micro de Par ici l'info.

Je dors beaucoup mieux la nuit. [...] On dirait qu’il y a une bonne humeur qui s’installe en particulier dans cette aile-là, autant les résidents que les travailleurs.

Paul Chamberland, qui est aussi aide service au CHSLD Argyll, reste toutefois prudent avant de crier victoire. Je pense qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours tout de suite. On n’a pas encore la coupe aux lèvres, mais c’est un début. [...] On est conscient que la situation va continuer à s’améliorer. Le seul but de l’intervention que j’ai faite était de sécuriser les patients de l’aile où un membre de ma famille habite.

Il ajoute qu'il n'a pas été contacté par son employeur depuis sa sortie, mais qu'il a été remercié par des collègues.