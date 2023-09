Les Wildcats laissent tomber leur capitaine Alexis Daniel

Les Wildcats de Moncton ont décidé de se séparer de leur capitaine de la dernière saison, l'Acadien Alexis Daniel de Dieppe.

Alexis Daniel a appris de la bouche du directeur général des Wildcats, Ritchie Thibault, qu’il ne ferait plus partie de l'équipe, car il y a un nombre limité de joueurs de 20 ans. Alexis Daniel accepte la décision, mais demeure amer, car il aurait voulu rester dans l'équipe.

D'un commun accord, Alexis Daniel et Ritchie Thibault ont alors décidé que l'ancien capitaine ne se présenterait pas au camp d'entrainement, à la mi-août.

En trois saisons dans l’uniforme des Wildcats, l’ailier droit de 5 pieds 9 pouces et 192 livres a inscrit 32 buts et 75 points en 158 rencontres en saison régulière, ainsi que trois buts et trois aides en 21 sorties en séries éliminatoires.

J’ai apprécié mon passage à Moncton. J'ai eu trois belles années. C’était un rêve de jouer dans le junior majeur et dans mon équipe locale. La manière dont ça s’est terminé et de se faire dire que tu n'es pas assez bon pour faire l’équipe n'a pas été plaisante, mais je suis vraiment excité d’entreprendre le prochain chapitre.

Et ce prochain chapitre pour l’ancien capitaine des Wildcats de Moncton sera de poursuivre sa carrière dans la Ligue de hockey junior A des Maritimes.

Publicité

Un « scénario parfait »

Les Steamers de West-Kent ont acquis les droits d'Alexis Daniel, qui appartenaient au Blizzard d’Edmundston et pour qui il avait obtenu un dossier de deux buts et trois points en sept départs en 2019-2020.

L’objectif d’Alexis Daniel est de poursuivre ses études en Finances à l’Université de Moncton. De jouer pour les Steamers lui donnera cette occasion, en plus d’amener sur la patinoire un rôle de meneur à travers une culture gagnante et de respect, soutient-il.

C’est un scénario parfait pour moi. C’est le bon moment pour moi de passer à un prochain niveau et de continuer mes études à temps plein. Mon but est de jouer pour les Aigles Bleus dès la saison prochaine , avoue-t-il.

Les Wildcats s'expliquent

Les Wildcats ont plutôt décidé de miser sur Conner Trenholm, Olivier Boutin et Oscar Plankowski comme joueurs de 20 ans. Les équipes de la LHJMQ ne peuvent aligner que trois joueurs de 20 ans.

Le directeur général des Wildcats, Ritchie Thibault, est déçu de perdre un joueur apprécié des partisans. Il a quand même tenté de l'accommoder.

Publicité

Alexis est un bon joueur de hockey, Au mois d’août, on s’est assis avec lui pour lui dire que ce serait difficile d’avoir une des trois places de joueurs de 20 ans avec l’équipe. On a essayé de l’échanger pour l'accommoder, mais ça n’a pas fonctionné. Ça demeure une décision hockey, mais une décision très, très difficile pour nous autres , confie-t-il.

Les Steamers gagnants

L'entraîneur des Steamers de West-Kent, Olivier Filion, est heureux de pouvoir compter sur un joueur de ce calibre dès le premier match de la saison. Il avait eu des échos qu’Alexis Daniel pourrait être disponible.

Ça a pris deux semaines pour s’entendre avec le Blizzard et obtenir ses services. Quand tu commences le travail pour former une équipe dans une communauté comme Bouctouche et que tu peux mettre la main sur un joueur comme lui, tu peux mettre une culture de hockey dès la première partie de la saison , admet Filion.

Avec des informations de François Le Blanc