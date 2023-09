Une famille décimée par des surdoses présumées, des proches dénoncent le manque de soutien

En Saskatchewan, les proches d'une famille dont les membres sont décédés à la suite de surdoses présumées dénoncent le manque de soutien pour les parents souffrant de dépendances. Anne Doig estime qu'un tel soutien aurait pu aider son fils, John Cowan, sa belle-fille, Berkeley Donkervoort, et sa petite-fille, Madison Cowan.

Les deux parents saskatchewanais et leur fille sont morts en l'espace de six mois, selon elle. Anne Doig précise que, dès la naissance de sa petite-fille, elle s'est inquiétée des difficultés auxquelles l'enfant ferait face, compte tenu de la dépendance de ses parents.

C'est une chose terrible à penser, mais en l'absence d'une intervention importante sur une longue période, l'espoir de cette petite fille d'avoir une vie normale était compromis , se désole la médecin de famille à la retraite.

Cette dernière raconte que son fils a étudié la tuyauterie en Alberta, mais une blessure à la tête subie lors d'un accident de voiture l'a empêché de poursuivre sa carrière.

De son côté, la mère de Berkeley Donkervoort, Susan Donkervoort, indique que sa fille était une hygiéniste dentaire. Cependant, elle croit que sa fille a consommé du fentanyl pendant huit ans avant sa mort.

Anne Doig tient les cartes funéraires de sa petite-fille, de son fils et de sa compagne, qui sont décédés au cours des six premiers mois de l'année 2023 à la suite d'une surdose présumée.

Anne Doig précise que les documents du service des coroners de la Saskatchewan montrent que sa petite-fille est morte avec du fentanyl, du carfentanil et des benzodiazépines dans l'estomac.

Peu après, John Cowan est décédé. Selon Mme Doig, son fils avait pris de la quétiapine, un médicament utilisé pour traiter les troubles psychotiques ou comme sédatif pour les personnes souffrant de dépendance, en plus de « drogues achetées dans la rue ».

Quelques mois après la mort de John Cowan, Berkeley Donkervoort a perdu la vie après avoir consommé du fentanyl et des benzodiazépines , selon Susan Donkervoort.

Le couple a commencé à sortir ensemble en 2015. Berkeley Donkervoort est tombée enceinte aux alentours de Noël 2020.

Anne Doig affirme que le destin tragique de sa famille pourrait être évité dans d'autres cas. Elle estime cependant que le système actuel de protection de l'enfance de la Saskatchewan ne permet pas de faire face à ce genre de situation.

On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, mais je pense que les règles changent lorsqu'un bébé est impliqué.

Elle croit qu'une source fiable et contrôlée de drogue pour les toxicomanes pourrait leur éviter de consommer ce qu'elle qualifie « d'ordures contaminées »

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, le ministère de la Santé de la Saskatchewan affirme qu'il se concentre sur le traitement et la guérison afin de faire face à la toxicomanie.

Le gouvernement de la Saskatchewan n'envisage pas de fournir des drogues illicites par l'intermédiaire du système de santé publique , écrit un porte-parole du ministère.

S'adapter aux différentes situations

Selon le spécialiste en dépendances à l'Université de Toronto et au Centre d'addictologie et de santé mentale Peter Selby, chaque famille et chaque situation sont différentes.

Ce n'est pas parce qu'une personne a une dépendance qu'elle doit perdre la garde de l'enfant pour toujours, mais cela peut signifier qu'il faut faire appel à d'autres personnes pour s'assurer que l'enfant est élevé en toute sécurité , explique l’expert.

Ce dernier pense que les agences gouvernementales devraient intervenir lorsque les parents ne sont pas en mesure de s’occuper de leurs enfants.

La toxicomanie est réversible et les gens peuvent s'améliorer. J'ai vu cela se produire à de nombreuses reprises , affirme-t-il.

Si nous n'investissons pas maintenant, j'ai l'impression que nous allons perdre toute une génération.

D’après lui, lorsque des enfants sont enlevés aux mères qui consomment des drogues, cela renforce les stigmas et l'idée qu'il s'agit de mauvaises mères.

Au lieu de cela, M. Selby estime que les autorités doivent réexaminer la manière dont elles apportent un soutien aux femmes enceintes qui ont besoin d'aide en matière de toxicomanie.

Avec les informations de Sam Samson