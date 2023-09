Vélo Fantôme commémorera désormais aussi la mort des piétons

Le collectif Vélo Fantôme, qui milite pour la sécurité des cyclistes en installant des vélos peints en blanc aux endroits où des cyclistes ont été tués, annonce, pour souligner son dixième anniversaire, qu’il aménagera désormais aussi des mémoriaux pour les piétons tués sur la route, et ce, partout au Québec.

Il y a 10 ans, jour pour jour, le 12 septembre 2013, deux Montréalaises installaient un vélo blanc sur l’avenue du Parc, au coin de Saint-Viateur, en mémoire de Suzanne Châtelain, fauchée à cet endroit lors d’un emportiérage. Le collectif Vélo Fantôme était né, reprenant un rituel qui a été repris dans plusieurs centaines de villes à travers le monde , a rappelé Séverine Lepage, de porte-parole du collectif.

On devient Souliers et Vélos Fantômes Québec et on va être national. On va aussi poser des mémoriaux pour les piétons à partir de maintenant.

Des paires de souliers blancs ont été déposées à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Beaver Hall, à Montréal, en mémoire des 645 piétons tués sur les routes du Québec depuis 2013.

Pour marquer le coup, le collectif a déposé 645 paires de souliers blancs à l’intersection des rues René-Lévesque et Beaver hall, devant les bureaux montréalais de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault.

Ces paires de souliers ont été déposées en mémoire des 645 piétons tués sur les routes du Québec au cours des dix dernières années. Le nom de chacune de ces victimes a été cité lors de l’installation du mémorial en présence de nombreux proches et familles de piétons et de cyclistes fauchés sur les routes de la province. Avec les blessés, cela fait 26 000 victimes , a tenu à préciser Shanti Larochelle, membre du collectif.

À ces 645 piétons décédés s’ajoutent 115 cyclistes tués sur les routes du Québec depuis 2013. Au cours de la période, Vélo Fantôme a commémoré la mort de 21 d’entre eux, principalement à Montréal.

Mais à compter d’aujourd’hui, l’organisme compte déposer des vélos et des souliers blancs partout où des piétons et des cyclistes seront tués au Québec lors de ce que le collectif appelle de la violence routière .

Depuis toujours, nous avons conscience que les personnes qui circulent à pied sont autant, voire davantage, vulnérables que les cyclistes.

Un vélo blanc installé rue Saint-Denis, sous le viaduc de la rue des Carrières, pour honorer la mémoire de la cycliste Mathilde Blais, tuée à cet endroit en 2014.

Par ces gestes, le collectif compte susciter la réflexion sur la sécurité des usagers les plus vulnérables sur la route.

Il réclame aussi des aménagements routiers plus sécuritaires, une réglementation qui protège les plus vulnérables sur la route, des design moins dangereux de camions et d’automobiles et, plus globalement, moins de véhicules dans les rues et plus d’incitatifs au transport actif .

Il y a du progrès qui a été fait au cours des dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On sollicite tous les paliers de gouvernement à travailler ensemble rapidement. Oui, c’est merveilleux les annonces pour la sécurité autour des écoles, mais il n’y a pas juste des piétons autour des écoles , explique Séverine Lepage.

Sociofinancement

Pour financer ses activités, Souliers et Vélos Fantômes Québec a profité de l’événement pour lancer une campagne de sociofinancement. L’élargissement de son mandat engendrera des coûts supplémentaires pour l’organisme qui était auparavant géré bénévolement.

L'organisme a déjà reçu une contribution de 7500 $ offerte par la Caisse d'économie solidaire Desjardins par l'intermédiaire de son Fonds d'aide au développement du milieu.

La sécurité des piétons et des cyclistes est un problème de plus en plus criant au Québec, où le bilan routier s’est aggravé ces dernières années pour ces deux catégories d’usagers. Depuis deux jours, au moins trois piétons ont été fauchés dans la région de Montréal.

Un a été tué hier, à Laval, par la conductrice d’un véhicule récréatif tandis que deux autres personnes ont été blessées dimanche en bordure du chemin de la Côte-de-Liesse par un conducteur qui a perdu la maîtrise de son véhicule à haute vitesse.