Les acteurs et réalisateurs de cinéma Mark Ruffalo, Adam McKay, Julianne Moore, Rachel McAdams et Joaquin Phoenix sont au nombre des signataires d'une lettre ouverte demandant au Festival international du film de Toronto (FIFT) de refuser toute commandite de la Banque RBC l'an prochain.

Les signataires accusent RBC d'être le plus grand bailleur de fonds des combustibles fossiles au monde et d'appuyer des projets destructeurs sur des terres autochtones.

RBC est l'un des principaux commanditaires du FIFT .

Pour la réalisatrice québécoise Elzha Kephart, l'une des instigatrices de la lettre ouverte, le temps est venu de mettre fin au greenwashing [mascarade écologique] au FIFT .

Ça rappelle les partenariats de l'ère du tabac. [RBC] utilise l'art pour cacher leur mauvaise réputation et s'en donner une meilleure.

Faisant référence à la construction du pipeline de Coastal GasLink en Colombie-Britannique, dont RBC est un des bailleurs de fonds, le chef Na’Moks de la Nation Wet’suwet’en affirme dans un communiqué qu'il est incohérent pour le FIFT d'avoir comme partenaires les pires contrevenants en matière sociale , tout en faisant la promotion des cinéastes autochtones.

Mme Kephart comprend que la perte de la grande banque serait un coup dur financièrement pour le Festival, mais elle est convaincue que le FIFT pourrait trouver un autre commanditaire si les organisateurs expliquent qu'ils se dissocient de RBC pour être solidaires des Premières Nations et de l'environnement.

Publicité

Réponse de RBC

La Banque RBC défend son bilan par voie de communiqué.

En ce qui concerne les changements climatiques, nous sommes fermement convaincus qu’il faut agir davantage et plus rapidement pour y remédier. Nous collaborons activement avec nos clients et nos partenaires afin de trouver des occasions d’en faire plus pour atteindre nos objectifs communs , affirme la porte-parole Stephanie Bannan.

Nous nous efforçons également de collaborer avec les communautés autochtones pour que la réconciliation progresse collectivement , ajoute-t-elle.