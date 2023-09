L’attaquant Adam Lowry est le nouveau capitaine des Jets de Winnipeg

L'attaquant Adam Lowry sera le nouveau capitaine des Jets de Winnipeg, a annoncé l'organisation manitobaine mardi.

Lowry a inscrit 13 buts et amassé 23 mentions d'aide avec les Jets la saison dernière.

Il totalise 93 filets et 111 passes en neuf saisons dans le circuit Bettman, toutes avec les Jets.

Lowry est devenu le troisième capitaine de l'histoire des Jets depuis qu'ils ont déménagé d'Atlanta vers Winnipeg.

Il succède à Andrew Ladd, qui a récemment annoncé sa retraite, et Blake Wheeler. Ils ont occupé la fonction de capitaine des Jets pendant cinq et six ans, respectivement.

Lowry, qui est originaire de Saint Louis, au Missouri, a été sélectionné en troisième ronde, 67e au total, par les Jets lors de la séance de repêchage de la LNH en 2011.