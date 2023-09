Dure réalité pour les étudiants qui veulent se loger à Halifax

Halifax, compte six universités et c’est aussi une ville en pleine croissance avec un taux d’inoccupation de logement de 1 %. Donc pas évident pour les étudiants de se trouver un logement, encore moins pour les étudiants étrangers.

Leily Farman est étudiante à L'Université Dalhousie et son arrivée de Vancouver elle avait du mal à croire les loyers demandés.

Quand je suis venu ici, j'ai vu que c'était très cher , admet-elle. Je crois que c'est presque le même prix que chez nous. Et pourtant elle rappelle que les loyers de Vancouver sont parmi les plus élevés au pays.

Un autre étudiant de l‘Université Dalhousie, Sébastien Delorme, est en première année de son programme, il a donc droit à un petit sursis.

L'Université offre des chambres garanties aux étudiants de première année , précise-t-il.

Mais sachant qu'il y a une crise du logement, il pense déjà à trouver un endroit où rester pour l'année prochaine.

On pense que les étudiants sont des gens extrêmement riches qui viennent de familles très riches, mais certains sont plutôt des individus qui mettent beaucoup de moyens pour obtenir un diplôme.

Il n’y a pas que les étudiants étrangers qui doivent faire des sacrifices, les Néo-Écossais doivent aussi changer leurs plans. Ceux qui peuvent restent chez leurs parents, même si ça veut dire conduire plusieurs heures matin et soir pour se rendre à l’Université.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du NPD, Jagmeet Singh, dénonce l'approche des gouvernements élus pour s'attaquer à la crise du logement en Nouvelle-Écosse. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Le chef néo-démocrate fédéral, Jagmeet Singh, était de passage à l'Université Dalhousie dans le cadre de sa visite dans les maritimes. Il en a profité pour partager ses idées sur la crise du logement.

On doit utiliser le pouvoir du gouvernement fédéral [...] et les ressources pour construire plus de logements abordables , a-t-il déclaré.

On doit changer un marché qui fonctionne bien, pour les riches investisseurs.

Il a réitéré que la solution des libéraux et des conservateurs, axée sur le secteur privé, n'est pas la bonne. Il a aussi rejeté l’idée évoquée par des ministres fédéraux de plafonner le nombre de visas octroyés à des étudiants étrangers.

Les universités ont aussi fortement réagi contre cette proposition du ministre canadien de l’Immigration Sean Fraser, car beaucoup d'entre elles dépendent financièrement de ces étudiants.

Ouvrir en mode plein écran Les étudiants étrangers représentent plus de la moitié de la population estudiantine de l'Université du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Wendy Martin

En 2021, plus de 600 000 immigrés étaient en possession d’un permis d’étude au Canada. En 2000, ils n'étaient que 100 000.

Le professeur à l'école des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia, Chedly Belkhodja dit que pour beaucoup d’universités c’est une question de survie.

C'est évident que les frais de scolarité différentiels, donc des frais de scolarité qui sont beaucoup plus élevés pour les étudiants, permettent aux universités de survivre , dit-il. Si les étudiants étrangers n'étaient pas là, dans certaines universités, certains programmes seraient menacés.

Avec les informations de Paul Légère et d'une entrevue de Marc Babin à l'émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L.