Les agriculteurs souhaitant se raccorder au réseau triphasé d'Hydro-Québec disposeront de 9 M$ de plus pour s'y brancher, grâce à un investissement annoncé mardi par Québec.

Ces 9 millions de dollars portent à 13,7 millions le budget consacré jusqu'en 2026 au Programme d'accès au réseau triphasé (PART).

Lancé il y a trois ans pour subventionner l’extension du réseau triphasé d'Hydro-Québec, le PART disposait d'un financement initial de près de 30 millions de dollars. Il a financé plus de 145 projets dans presque autant d'entreprises agroalimentaires, selon ce qu'a affirmé mardi le gouvernement de François Legault par communiqué.

Le réseau triphasé est une forme de réseau de distribution électrique comprenant trois phases et dont le courant électrique circule sur trois fils électriques différents.

Au Québec, la distribution électrique est faite par réseau monophasé dans une proportion de 60 %, et encore davantage en milieu rural. Or, le réseau triphasé, plus performant, permet aux entreprises de recourir aux nouvelles technologies et, à terme, de pratiquer une agriculture durable.

En se raccordant au réseau triphasé d'Hydro-Québec, les agriculteurs peuvent plus facilement moderniser leurs installations et, ainsi, remplacer leurs sources d'énergie fossile par une énergie propre.

À la suite de modifications au programme, Québec accorde un an de plus aux entreprises admissibles pour mener à bien leur projet. Par subvention directe, les dépenses de ces dernières sont couvertes aux trois quarts pour les projets d'extension du réseau (pour un maximum de 250 000 $) et à moitié pour les projets de raccordement (pour un maximum de 25 000 $).