Usines de batteries en Ontario : le Canada récupérera ses investissements en 2043

Les contribuables canadiens devront attendre deux décennies avant de récupérer les subventions gouvernementales de 28,2 milliards de dollars pour la construction de deux usines de batteries pour véhicules électriques en Ontario.

Justin Trudeau avait indiqué en avril dernier que le seuil de rentabilité serait atteint d’ici cinq ans. L’échéancier serait quatre fois plus long, estime le directeur parlementaire du budget (DPB).

(Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Tara Walton

Le rapport publié mardi matin dévoile qu'il faudra attendre jusqu’en 2043 avant que l’usine de batteries de Stellantis et LG Energy Solution et celle de Volkswagen à St. Thomas génèrent suffisamment de recettes fiscales fédérales et provinciales pour totaliser les subventions.

C’est à dire que le délai pour récupérer les 28,2 milliards de dollars en subventions à la production annoncées pour Stellantis- LGES et Volkswagen est évalué à 20 ans, ce qui est beaucoup plus long que le moins de cinq ans mentionnés par le gouvernement pour Volkswagen , a déclaré le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, dans un communiqué.

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, affirme dans un déclaration que ce rapport démontre les retombées de ces subventions, y compris des milliers d'emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

Bien que le rapport du directeur parlementaire du budget ne tienne pas compte de nombreux impacts économiques globaux sur la chaîne d'approvisionnement, il souligne, une fois de plus, que ces investissements généreront des avantages économiques bien plus importants que les investissements de notre gouvernement , déclare-t-il, sur le réseau social X.

Le gouvernement fédéral s'est engagé au printemps à accorder à Volkswagen jusqu'à 13 milliards de dollars de subventions au cours des 10 prochaines années afin de faire construire l'usine de batteries de St. Thomas.

Cette usine, qui aura la taille de 391 terrains de football, créera des emplois dans le secteur automobile dans la région.

Volkswagen compte ouvrir en 2027 sa première usine de fabrication des batteries de voitures électriques à St. Thomas, en Ontario. (Photo d'archives) Photo : Reuters

Pendant ce temps, Stellantis et LG Energy Solution avaient déjà commencé à construire une usine à Windsor, qui devrait ouvrir ses portes l’an prochain et créer quelque 2500 emplois. L'investissement du gouvernement dans ce projet s'élevait à environ 500 millions de dollars.

Le constructeur avait menacé d'abandonner le projet, si les gouvernements ne lui versaient pas de sommes supplémentaires, compte tenu des incitatifs versés aux fabricants automobiles aux États-Unis. Une nouvelle entente d’environ 15 milliards de dollars de subventions a ensuite été conclue.

Ottawa couvrira les deux tiers des subventions pour les usines de Stellantis et de Volkswagen – soit 18,8 milliards de dollars combinés – alors que le gouvernement de l'Ontario fournira 9,4 milliards de dollars.

Le gouvernement de Doug Ford n'a pas précisé d'échéancier pour l’atteinte du seuil de rentabilité pour l'usine de Windsor, indique le rapport du DPB .

