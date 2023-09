Devant le Congrès américain, Michael Chong plaide pour un front uni contre la Chine

Témoignant devant un comité du Congrès américain de son expérience comme cible présumée de l’ingérence étrangère chinoise, le député conservateur Michael Chong a insisté sur l’importance d’une collaboration plus étroite entre les États-Unis et le Canada pour présenter un front uni face à la Chine.

L'ingérence étrangère constitue un grave problème de sécurité nationale pour le Canada [...] une série de mesures sont nécessaires pour le combattre, notamment une coopération plus étroite entre les démocraties alliées.

Cette coopération passe, selon lui, par un plus grand échange d’informations et un partage des meilleurs modèles et pratiques en ce qui a trait à la possible répression des activités criminelles et la mise en place de modèles législatifs efficaces.

Le Canada pourrait notamment s’inspirer des registres des agents étrangers qui existent aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, a-t-il soutenu.

Le député de Wellington-Halton Hills a raconté son expérience personnelle, mais a également parlé des milliers d’autres Canadiens d’origine chinoise qui souffrent, selon lui, de diverses formes d’intimidation de la part de la Chine.

Il a cité plusieurs tactiques qui seraient employées par le Parti communiste chinoise, dont celle de contraindre des étudiants d’origine chinoise à s’en prendre à des militants tibétains ou ouïghours, des minorités ciblées par les autorités chinoises.

Mon expérience n'est qu'un cas d'ingérence de Pékin au Canada; de nombreux autres cas ne sont pas signalés et passent inaperçus, et les victimes souffrent en silence.

M. Chong a été invité à témoigner devant la Commission exécutive du Congrès sur la Chine après que des membres de la commission ont lu des reportages selon lesquels sa famille avait été la cible d’intimidation de la part de Pékin.

Publicité

Ce comité bipartisan est composé de sénateurs américains, de membres de la Chambre des représentants et de responsables de l'administration.

L’audience à laquelle participait M. Chong visait à mettre en lumière le recours par Pékin à la répression transnationale.

Parmi les autres témoins prévus figurent Yana Gorokhovskaia, du groupe de réflexion pro-démocratie Freedom House, Laura Harth, directrice de campagne du groupe de défense des droits de la personne Safeguard Defenders, et le militant ouïghour Rushan Abbas.

Dans un communiqué, la commission a accusé la Chine de tentative systémique de réécrire les normes mondiales et de recourir à tout, depuis les restitutions forcées et la surveillance jusqu'au harcèlement en ligne et aux agressions de rue pour intimider les dissidents et les prisonniers politiques.

Avec les informations de La Presse canadienne