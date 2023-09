Des travaux toucheront les secteurs du centre-ville et de Lennoxville à Sherbrooke

Les automobilistes des secteurs du centre-ville et de Lennoxville, à Sherbrooke, devront s'armer de patience. Dès mercredi, le ministère des Transports va effectuer des travaux d'asphaltage sur les routes 108 et 143, soit les rues Wellington Sud, College et Queen.

Les travaux doivent prendre fin en novembre. L'imposant chantier de près de 6 kilomètres s'étendra de l'autoroute 410 jusqu'à la rue Aberdeen.

À terme, ce chantier améliorera le confort de roulement des usagers de la route sur un tronçon d’une longueur de 5,8 km et offrira un environnement routier plus adapté aux futurs besoins du milieu en matière de mobilité active.

La circulation se fera en alternance sur ce tronçon, mais il sera toujours possible d’accéder aux commerces et aux résidences. La circulation pourrait être ralentie aux heures de pointe.

Québec souhaite par ailleurs en profiter pour modifier des voies dans deux secteurs de la route 143 en élargissant les accotements.