Cancer du poumon : un nouveau programme de dépistage précoce lancé au Nouveau-Brunswick

La création d’un programme de dépistage précoce du cancer du poumon à l’intention des patients présentant un risque élevé est là pour sauver des vies, assure le Dr Marcel Mallet, pneumologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton.

Ce programme sera lancé en 2025 au coût annuel de 3,4 millions $. Il est réservé aux personnes âgées de 50 à 75 ans, qui fument ou qui ont déjà fumé, et qui ont des antécédents de tabagisme depuis 20 ans et plus.

Le Nouveau-Brunswick affiche un des taux les plus élevés de cancer du poumon au Canada. C'est principalement relié au fort taux de tabagisme au sein de sa population.

On estime que près de 3200 personnes auront droit aux services de ce programme chaque année, affirme-t-on au ministère de la Santé.

Le dépistage précoce peut sauver des vies

Selon le Dr Mallet, le programme détectera des tumeurs plus petites et pourra les combattre plus rapidement avec la chirurgie ou la radiation.

Le dépistage précoce peut sauver des vies. La tomodensitométrie à faibles doses des poumons est plus sensible et permet de trouver des petites taches qu’on ne voit pas dans un rayon X. On peut donc dépister à un stade qu’on peut guérir.

Quand on identifie rapidement nos patients, on a un processus accéléré où l’on investit, on diagnostique et on traite les patients de quatre à six semaines. Avant, ça prenait de trois à quatre mois , assure le pneumologue.

Pour la moitié des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du poumon, il est déjà trop tard.

Le Nouveau-Brunswick affiche un des taux les plus élevés de cancer du poumon au Canada. C’est principalement relié au fort taux de tabagisme au sein de sa population. Le cancer du poumon cause plus de décès dans la province que les cancers du côlon, du sein et de la prostate réunis.

Environ un décès par cancer sur quatre dans la province, autant chez les hommes que chez les femmes, est attribuable au cancer du poumon, rapporte-t-on au ministère de la Santé.

Arrêt du tabagisme

Actuellement, la plupart des cancers du poumon sont diagnostiqués au stade trois ou quatre, ce qui signifie que les cellules cancéreuses se sont propagées dans d’autres parties du corps.

Le programme de dépistage lancé par le ministère de la Santé permettra de prolonger la survie, de diminuer le taux de mortalité et d’offrir plus de possibilités de traitements aux patients.

Le Nouveau-Brunswick a un taux de tabagisme plus élevé que la moyenne nationale.

Le programme se concentra aussi sur l’arrêt du tabagisme.

Historiquement, le Nouveau-Brunswick a un taux de tabagisme plus élevé que la moyenne nationale. Le tabagisme est le facteur le plus important de cancer du poumon. On va vraiment mettre beaucoup d'emphase sur l'arrêt tabagique évidemment, parce qu'il faut arrêter les gens de fumer autant que possible , indique le Dr Marcel Mallet.

Un comité consultatif, dont fait partie le Dr Mallet, a été créé pour veiller à la conception et la mise en œuvre du programme de dépistage.

Avec des informations de l’Heure de pointe Acadie