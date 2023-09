Clap de fin pour le cinéma de Grenville

Une page d’histoire se tourne dans le village de Grenville, en Outaouais. Le Ciné Starz, anciennement connu sous le nom de Cinéma Laurentien, a été démoli mardi matin après de longues décennies à divertir les locaux.

Le Ciné Starz avait officiellement fermé ses portes le 16 septembre 2022. Les propriétaires avaient pris possession des lieux un an plus tôt en faisant l’achat auprès de Yvon Myner et de Danielle Lacasse, qui possédaient l’entreprise depuis plus de 50 ans.

Les ex-propriétaires vivaient des émotions mixtes à quelques heures de la démolition, mardi matin, bien qu’ils avaient déjà tourné la page sur ce long chapitre de leur vie.

Depuis la vente, on était déjà détachés , a admis M. Myner au micro de l’émission Les matins d’ici.

C’est un chapitre qui se termine. Ce sera remplacé par d’autres choses. Ils vont bâtir un immeuble d’appartements, et on nous a promis qu’il allait porter le nom ‘’Laurentien’’ , a-t-il poursuivi, visiblement touché par cette attention.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Myner a assisté à la démolition du cinéma dont il a été le propriétaire, avec sa femme, pendant plus de 50 ans. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Des années extraordinaires

Le contexte a permis à Yvon Myner de se replonger dans ses souvenirs et dans les expériences extraordinaires qu'il a vécues. Parmi celles-ci, la sortie du film Titanic, en 1997.

On a réussi à remplir les salles tous les soirs pendant 17 semaines. C’était un gros événement, ça a fait une grosse différence pour nous , a-t-il raconté, admettant avoir engendré de jolies recettes pendant la folie engendrée par ce drame romantique mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Myner (au centre), en compagnie de Danielle Lacasse et de Philippe Pharand. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Malgré les bons souvenirs, il ne semble pas regretter sa nouvelle vie de retraités. À 80 ans, le temps était venu pour lui et son épouse de se reposer.

Avec les informations de Chantal Dubuc