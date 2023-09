Santé Canada a approuvé mardi un nouveau vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible le variant XBB.1.5 pour tous les Canadiens de plus de six mois.

Cette annonce survient un jour après que la Food and Drug Administration (FDA) eut approuvé la nouvelle version du vaccin de Pfizer et de Moderna. La FDA n’a toutefois pas donné son approbation pour le vaccin développé par Novovax. Les actions de la compagnie ont par ailleurs chuté lundi après cette annonce.

Pour l'instant, le Canada a seulement donnée son approbation au vaccin de Moderna. Les demandes pour les nouveaux vaccins de Novovax et de Pfizer sont toujours à l'étude, précise Santé Canada.

Il est proposé que les enfants âgés de 6 mois à 4 ans qui n’ont pas été vaccinés reçoivent deux doses et que les enfants qui ont été vaccinés, en reçoivent une. Deux doses sont proposées chez les jeunes enfants parce que cette population est plus susceptible d’avoir une immunité naïve contre la COVID-19.

Les personnes de plus de 5 ans pourront recevoir une dose, à condition d'avoir eu sa dernière dose il y a plus de six mois.

Quel variant est ciblé?

Ces nouveaux vaccins ciblent XBB.1.5, un variant de la famille Omicron.

Bien que ces vaccins monovalents ne ciblent pas les variants qui dominent en ce moment, les données confirment (Nouvelle fenêtre) qu’ils offrent une bonne protection contre différents variants en circulation, dont le EG.5 et le BA.2.86.

Premiers vaccins : monovalent, cible la souche initiale du SRAS-CoV-2 de 2019 Dose de rappel de l’automne 2022 : bivalent, cible la souche initiale du SRAS-CoV-2 ainsi que le variant Omicron (Moderna ciblait le BA.1, Pfizer ciblait le BA.4/BA.5) Dose de l’automne 2023 : monovalent; cible le variant omicron XBB.1.5

La recrudescence de cas observés au Canada depuis les dernières semaines est actuellement alimentée par le variant EG.5 (communément appelé Eris), une souche qui s'apparente au XBB.1.5.

Publicité

Si le XBB.1.5 est en déclin, plusieurs de ses sous-lignées sont toujours en circulation.

Aux États-Unis, le XBB.1.5. est en déclin et près du quart des infections sont actuellement causées par le EG.5, a indiqué le CDC .

Au Québec (Nouvelle fenêtre), si le XBB.1.5 a dominé tout l’été, moins de 10 % des cas à la fin août étaient causés par ce variant.

En Ontario (Nouvelle fenêtre), à la mi-août, 21 % des cas étaient causés par EG.5.1; 8,2 % par FL.1.5.1 et 7,3 % par XBB.1.16.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille également de près le variant BA.2.86 parce qu’il compte 30 mutations supplémentaires sur la protéine de spicule (la protéine qui aide le virus à pénétrer dans les cellules humaines), comparativement au sous-variant d’Omicron, le BA.2. Le BA.2.86 a été détecté au Canada.

Publicité

Des doses de rappel à l’aube d’une nouvelle vague

Aux États-Unis, les CDC devraient annoncer sous peu leurs recommandations pour la prochaine campagne de vaccination. Au Canada, ce sera aux provinces de déterminer qui sera priorisé pour cette dose de rappel ou si toute la population aura accès au vaccin.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande (Nouvelle fenêtre) déjà aux personnes qui ont été vaccinées ou infectées il y a plus de six mois d’obtenir une dose de la nouvelle formulation du vaccin si au moins six mois se sont écoulés depuis la dernière dose de vaccin contre la COVID-19.

Au Canada, moins de 6 % de la population admissible a reçu une dose du vaccin dans les six derniers mois.

Si une forte proportion de la population canadienne a acquis une immunité hybride lors des dernières vagues, la protection contre l’infection diminue au fil du temps, rappelle le CCNI . De plus, l'immunité acquise lors des dernières vagues ne veut pas dire qu’on est complètement protégé contre les nouveaux variants en circulation.

Le comité précise par ailleurs que la durée de la protection contre la maladie sévère varie d’une étude à l’autre et n’est pas connue dans le contexte des variants en circulation à l’heure actuelle.

De plus, une immunité hybride (infection + vaccination) offre une plus grande protection que seulement l’immunité conférée par une infection.

En entrevue au 15-18, le Dr Nicholas Brousseau, médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et président du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), ajoute que pour les personnes qui se sont fait vacciner mais qui n’ont jamais été infectées, ça devient vraiment critique ou incontournable d’avoir le vaccin .

Le CCNI rappelle que la vaccination réduit les risques de complications sévères et de décès, ainsi que les risques de développer un syndrome post-COVID (COVID longue).

Rappelons que de 10 % à 20 % des personnes infectées ont des symptômes qui persistent pendant plus de 12 semaines ou plus après la phase aiguë de l'infection.

Le CCNI précise que la vaccination est particulièrement importante pour :

les adultes de 65 ans ou plus;

les résidents des établissements de soins de longue durée;

les personnes présentant des affections sous-jacentes;

les femmes enceintes;

les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Les experts en santé publique préviennent que les niveaux plus élevés de COVID-19 observés au cours du mois dernier devraient continuer à augmenter tout au long de l'automne.

Les niveaux de coronavirus dans les eaux usées d'Ottawa augmentent depuis la fin du mois de juillet.

Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 et séjournant dans les hôpitaux du Québec a triplé dans le dernier mois. Entre 69 000 et 140 000 cas ont été détectés dans la province dans la semaine du 20 août.