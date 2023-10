Depuis trois ans que la NBA s'est investie dans son projet le plus ambitieux à ce jour en Afrique, soit le lancement et la gestion des activités d'une ligue à part entière : la Ligue africaine de basketball (BAL), une initiative très « en avance sur les attentes ».

En trois ans, de voir l'engouement que la ligue suscite... Au-delà de la compétition, on voit l'impact dans les championnats, fait-il valoir. L'infrastructure et tout l'investissement qui a été fait sont en train d'être valorisés , constate le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Gallo Fall Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

La BAL n'est pas une ligue au même titre que la NBA . Elle s'apparente davantage à la Ligue des champions qui existe dans le monde du soccer. C'est une compétition qui réunit 12 clubs, dont six sont champions de leur ligue nationale respective et six autres équipe, qui obtiennent leur billet par l'entremise d'un tournoi de qualification.

La compétition est disputée sur trois semaines à l'intérieur de trois mois dans trois pays différents.

Les défis logistiques sont considérables. Les salles de qualité, selon les standards de la NBA , sont limitées au Caire, en Égypte, à Kigali, au Rwanda, et à Dakar, au Sénégal. Les coûts de déplacement sont aussi élevés.

La ligue préfère ainsi regrouper ses équipes et disputer une saison en plusieurs phases que de les faire voyager pour chaque match. De cette façon, elle dit aussi créer un événement plus attrayant.

Ouvrir en mode plein écran Les équipes de la Ligue africaine de basketball disputent leurs matchs dans trois des rares arénas modernes en Afrique. Photo : Basketball Africa League

Au fil des ans, peut-être que le modèle de caravane fera place à quelque chose d’autre, mais je pense que dans l’immédiat, l’énergie que nous voyons, l’influence que la ligue a sur les championnats des différents pays, c’est quelque chose que nous voulons voir parce que plus les championnats individuels des différents pays sont forts, plus notre ligue sera forte.

[La BAL a] une histoire encore très récente, alors on apprend. On fera des ajustements.

Des objectifs déjà atteints

La Ligue africaine de basketball a initialement été créée par la NBA en partenariat avec la Fédération internationale de basketball (FIBA) afin de rehausser le niveau de compétition sur le continent et de cultiver un écosystème autour du sport.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe égyptienne Al Ahly a remporté la finale de la BAL cette année. Photo : Basketball Africa League

Après le lancement d'une division africaine de la NBA en 2010 en Afrique du Sud, celui d'une académie pour les meilleurs jeunes talents du continent au Sénégal et la mise sur pied de programmes juniors dans une vingtaine de pays, la ligue constituait la prochaine étape logique.

Si on regarde à l’échelle du continent, l’engouement est partout. Dans la plupart des pays, les championnats nationaux deviennent de plus en plus compétitifs. Toutes les équipes sont en train de s’organiser parce qu’elles veulent gagner, être championnes de leur pays, pour participer à la Basketball Africa League , dit Amadou Gallo Fall, qui est aussi l'ancien vice-président et directeur général de NBA Afrique et ex-directeur du personnel des joueurs des Mavericks de Dallas.

Le Sénégalais esquisse un léger sourire lorsqu'il évoque les pas de géant réalisés par le Rwanda lors de récentes compétitions continentales et les victoires de l'Angola, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire et du Soudan du Sud à la Coupe du monde 2023 de la FIBA . Les Sud-Soudanais se sont d'ailleurs qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024 alors qu'ils n'avaient pas même de fédération il y a 10 ans.

J’entends partout des gens qui disent : ''Ouais, maintenant, nos enfants, ils ne parlent que de basket.'' C’est pourquoi il nous faut construire plus de terrains partout! Pour que les jeunes y aient accès. Parce qu’ils voient un produit auquel ils peuvent s’identifier. Parce qu’ils peuvent développer des affinités avec des clubs , rappelle-t-il.

Avec la Basketball Africa League, on a l’occasion de créer ces héros ici, aussi bien sur le terrain [qu'en dehors].

À long terme, la BAL n'envisage pas de rivaliser avec la NBA – parce qu’il n’y a qu’une NBA , dit Amadou Gallo Fall. Il espère tout de même qu'elle saura s'imposer comme l'une des meilleures ligues du monde et continuera de cultiver le talent africain longtemps ignoré par le reste de la planète.

On veut ouvrir l’industrie du sport, ou en tout cas du basketball, aux filles qui rêvent déjà d’être managers d’équipe, souligne-t-il à titre d'exemple. Il y a tellement de fonctions qui entrent en jeu pour créer cette ligue.

Le président souligne que, grâce à la collaboration de presque toutes les franchises de la NBA , la BAL a pu placer 28 jeunes entraîneurs africains dans des équipes lors de la Summer League, une compétition estivale permettant surtout de mettre à l'épreuve les jeunes talents de la NBA et les entraîneurs en quête d'occasions.

La Ligue africaine a fait de même avec ses arbitres pour, encore une fois, cultiver le talent plutôt que de l'importer.

La BAL a aussi envoyé des équipes lors d'événements à Paris et à Toronto, en plus d'assurer la promotion de produits de son académie dans les équipes qualifiées pour son championnat.

On va continuer jusqu’à ce qu’il y ait un niveau de développement qui soit atteint. Et on veut faire ça dans tous les secteurs. Pour nous, c’est là, l’occasion que présente cette ligue, évalue le président. Il cite d'ailleurs le marketing du sport et la création de contenu pour les réseaux sociaux comme des champs d'expertise qui demandent une main-d'œuvre qualifiée.

Amadou Gallo Fall hésite à s'avancer quant au moment où il estime que la BAL pourra rivaliser avec les grands championnats d'Europe, d'Asie ou d'Océanie.