Aerosmith reporte son spectacle à Toronto en raison de l’état de santé de Steven Tyler

Aerosmith a reporté une demi-douzaine de dates de sa tournée d'adieu parce que le chanteur Steven Tyler s'est blessé aux cordes vocales lors d'un concert. La prestation prévue à Toronto mardi soir est notamment décalée au 21 février prochain.

Dans un message partagé sur Instagram en fin de soirée lundi, Steven Tyler a dit qu'il avait le cœur brisé d'annoncer qu'il ne pouvait pas chanter pour les 30 prochains jours, selon les ordres de son médecin.

L'artiste de 75 ans affirme avoir subi des lésions aux cordes vocales au terme du spectacle de samedi dernier, qui a mené à des saignements.

Le groupe reportera donc certaines dates, pour que les fans du groupe obtiennent la performance qu'ils méritent , a déclaré le chanteur.

Les nouvelles dates de spectacles sont le 29 janvier à Détroit, le 14 février à Chicago, le 17 février à Washington D.C., le 21 février à Toronto, le 26 février à Raleigh et le 29 février à Cleveland.

Aerosmith, connu pour ses succès Dream On', Walk This Way et Sweet Emotion, a commencé sa dernière tournée le 2 septembre à Philadelphie. Le groupe était à Long Island, à New York, samedi dernier.

La tournée de 40 dates fera aussi une escale au Centre Bell à Montréal le 26 janvier.