Statistiques de criminalité à la baisse au Cap-Breton

La police régionale du Cap-Breton a traité moins de crimes l'an dernier que l'année précédente et ceux sur lesquels elle a enquêté étaient moins graves.

Une tendance qui est tout le contraire de ce qui est observé ailleurs, selon les données de Statistique Canada présentées lundi lors d'une réunion de la commission de police de la municipalité régionale du Cap-Breton.

Ces chiffres montrent que les taux de criminalité et leur gravité ont augmenté partout en Nouvelle-Écosse et dans le reste du pays.

Le chef Robert Walsh affirme que la plupart des résidents respecte la loi, mais il a aussi félicité les forces de police pour avoir obtenu des résultats positifs.

Je suis très satisfait des efforts déployés par nos agents , dit-il. Nous avons une très bonne communauté, mais nous avons aussi un service de police efficace.

Selon les statistiques, le taux de criminalité déclaré par la police pour 100 000 habitants a chuté d'environ 3,5 % l'année dernière et son indice de gravité de la criminalité a chuté de 6,7 %.

En plus de surpasser les moyennes provinciales et nationales, la municipalité régionale du Cap-Breton se compare favorablement à Halifax, St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, à trois villes du Nouveau-Brunswick et à Thunder Bay, en Ontario.

En 2019, une étude a révélé que le service de police du Cap-Breton avait des statistiques de criminalité inférieures et un plus grand nombre d'agents par habitant que d'autres juridictions similaires.

Robert Walsh affirme que grâce à une stratégie de recrutement agressive, la police régionale du Cap-Breton pourrait réduire de moitié ses 23 postes vacants d'ici la fin de l'année. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Le chef Robert Walsh rapporte que son service est censé avoir 200 agents, mais qu'il reste encore 23 postes vacants qu'il aimerait voir pourvus.

Je suis fier des efforts qui ont été déployés et de l'état de nos statistiques sur la criminalité, mais il y a toujours des choses que nous pourrions faire mieux , admet-il. J'aimerais nous voir atteindre l'effectif complet pour réussir à faire tout le travail proactif nécessaire.

Avec plus d'agents, il pense pouvoir faire plus d'éducation publique et de prévention du crime.

Grâce à une stratégie de recrutement agressive cette année, le service a récemment embauché deux nouveaux agents provenant d'autres services de police et cinq recrues devraient obtenir leur diplôme et commencer à travailler au cours de la semaine prochaine.

D'autres embauches potentielles sont en cours et si elles réussissent, la force pourrait réduire de moitié ses postes vacants d'ici la fin de l'année.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC