Le nombre de cas d’E. coli à Calgary continue de grimper alors que des garderies rouvrent

Le nombre de cas d’E. coli liés à une propagation de la bactérie dans certaines garderies de Calgary est passé de 190 à 231 depuis dimanche.

Dans une déclaration, Services de santé Alberta (AHS) précise que 25 enfants et un adulte étaient hospitalisés, lundi après-midi, et que 11 patients sont sortis de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.

Toutefois, AHS ajoute que 21 patients, tous des enfants, ont développé le syndrome hémolytique et urémique (SHU). Parmi eux, moins d’une dizaine sont sous dialyse.

Cette augmentation du nombre de cas survient alors que certaines garderies ont reçu l’autorisation de rouvrir à leur discrétion.

Déterminer la source

L'E. coli est porté par le bétail et peut donc être attrapé en mangeant du bœuf. Les produits frais non cuits peuvent également être contaminés s'ils entrent en contact avec une source d'eau porteuse de la bactérie.

Suite à une investigation, AHS a déclaré qu’il était très probable que les aliments contaminés provenaient d'une cuisine centrale partagée par les garderies, bien que l'agence n'ait pas encore fourni plus de détails à ce sujet.

Brett Finlay, professeur au département de microbiologie et de biochimie de l'Université de la Colombie-Britannique, souligne que déterminer la source d’une épidémie d’E. coli est un procédé complexe.

Il explique que s’il faut 10 millions de microorganismes de salmonelle pour rendre quelqu’un malade, il n’en faut que 10 pour ce qui est de l’E. coli.

Si vous prenez une livre ou un kilogramme de bœuf haché et qu'il n'y a que 10 microbes dedans, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.

Même s’il est certain que la source sera trouvée, Brett Finlay souligne que la détecter pourra prendre du temps.

Les cuisines sont complexes et beaucoup de choses vont dans les préparations , dit-il. Ils doivent vérifier chaque [ingrédient], leur provenance et qu’il y en a en assez grande quantité [pour rendre les gens malades] .

Brett Finlay mentionne que, une fois que cette source sera identifiée, il pourrait y avoir des rappels de masse du produit contaminé.

Réponse de la santé publique

L'Hôpital pour enfants de l'Alberta (ACH), à Calgary, a mis en place une clinique dédiée au suivi des patients ayant des symptômes après leur première visite au service des urgences et pour les patients qui ont quitté l'hôpital.

Le docteur Stephen Freedman, professeur de pédiatrie et de médecine d'urgence à l'Université de Calgary, déclare que l’ ACH reçoit environ 50 enfants par jour pour des rendez-vous de suivi et une surveillance continue, tandis que le South Health Campus reçoit entre 15 et 20 enfants par jour.

Selon lui, l’ouverture d’une clinique consacrée à l’E. coli au sein de l’ ACH est sans précédent.

Au niveau du système de santé hospitalier, [pendant la pandémie] nous n'avons pas soudainement ouvert de nouvelles cliniques pour prendre en charge les enfants aux trois hôpitaux de la ville , souligne-t-il. Il s'agit donc d'une réponse importante.

Tout le monde fait des heures supplémentaires, s'investit, et pas seulement les médecins. C’est une approche multidisciplinaire et coopérative.

Le Dr Stephen Freedman ajoute que l’épidémie qui, selon lui, est la plus grande exposition ponctuelle à l'E. coli jamais enregistrée chez des enfants de moins de cinq ans, devrait attirer l'attention sur l'importance de la manipulation et du contrôle des aliments lorsqu'ils sont distribués à un si grand nombre de personnes.

