« Il faut d'abord frapper à la porte de Queen's Park », a affirmé le ministre fédéral François-Philippe Champagne lors de son passage à Toronto lundi, alors que la Ville Reine réclame un nouveau pacte fiscal.

Toronto dit faire face à une crise financière, y compris un manque à gagner anticipé de 1,5 milliard de dollars pour 2024.

Le conseil municipal a mis de l'avant la semaine dernière une série de mesures pour s'attaquer en partie au problème, y compris une possible taxe de vente municipale. Toutefois, les élus réclament aussi plus d'argent de la province et du fédéral.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, n'a pas fermé la porte à cette requête lundi, mais sans faire de promesses.

[Les villes] sont dans le champ de compétence provinciale et devraient se tourner vers Queen's Park en premier. Mais nous avons été à l'écoute tout l'été.

En juillet dernier, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, avait rejeté les demandes de Toronto, renvoyant la balle au gouvernement de Doug Ford.

La mairesse Olivia Chow dit que Toronto va devoir faire campagne pour obtenir un nouveau pacte fiscal. Je compte sur les bons citoyens de Toronto. Lorsque vous croisez un député provincial ou fédéral, parlez-lui du piteux état des parcs et d'autres enjeux , a-t-elle affirmé en entrevue à CBC lundi.

Par le passé, le premier ministre Doug Ford a dit que la province avait déjà beaucoup aidé Toronto, affirmant que la Ville devait mettre de l'ordre dans ses finances et trouver des économies budgétaires.

Avec les informations de CBC